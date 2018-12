Der Polizei wurde per Notruf ein verdächtiges französisches Fahrzeug in Zusammenhang mit dem Straßburg-Attentäter auf der A1 gemeldet.

Der Polizei wurde am Mittwochmorgen, im Zusammenhang mit dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg, ein verdächtiges Fahrzeug auf der A1 gemeldet.

Update vom 12. Dezember, 16.35 Uhr: Wie die Polizei mitteilt, sind die drei Männer aus dem französischen Auto aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. Nach dem Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Straßburg war der Wagen am Morgen auf der Autobahn A1 in der Nähe von Bremen gemeldet worden.

Die Männer wurden auf einer Polizeidienststelle umfangreich zum Sachverhalt befragt und ihre Ausweise überprüft. Auch das Fahrzeug wurde durchsucht. Die Ermittlungen brachten jedoch keine Anhaltspunkte, die auf einen Zusammenhang mit dem Anschlag schließen ließen.

A1 bei Bremen: Französisches Fahrzeug in Zusammenhang mit Straßburg-Attentäter gestürmt

Meldung vom 12. Dezember, 09.26 Uhr: Wie nordbuzz.de* berichtet, wurde der Polizei im Zusammenhang mit den gestrigen Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Straßburg per Notruf heute Morgen ein verdächtiges französisches Fahrzeug auf der A1 im Bereich Neuenkirchen/Vörden gemeldet.

A1 bei Bremen: Fahrzeug in Zusammenhang mit Straßburg-Attentäter gestürmt - maskierte Person an Bord

+ Bei dem Fahrzeug scheint es sich um ein taxi zu handeln © Nonstopnews Laut ersten Informationen war das Fahrzeug mit mehreren Personen besetzt, wovon eine Person mutmaßlich maskiert gewesen sein sollte. Im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnten Polizeikräfte an das in Rede stehende Fahrzeug herangeführt werden.

A1 bei Bremen: Fahrzeug in Zusammenhang mit Straßburg-Attentäter gestürmt - Kontrolle bei Bremen

+ Das überprüfte Fahrzeug © Nonstopnews Anschließend erfolgte im Bereich Bremen eine Fahrzeugüberprüfung, bei der sich alle Insassen ohne Widerstand kontrollieren ließen. Eine Gefährdung Unbeteiligter soll zu keiner Zeit bestanden haben.

A1 bei Bremen: Französisches Fahrzeug gestürmt - Zusammenhang mit Straßburg-Attentäter nicht bestätigt

+ Die Kontrolle erfolgte im Raum Bremen © Nonstopnews Die Personen wurden im Rahmen weiterer Ermittlungen einer Polizeidienststelle zugeführt. Zum Anschlag in Straßburg gibt es nach bisherigen Kenntnisstand offenbar keinen Bezug.

