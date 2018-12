Hunde-Streit eskaliert: Frauchen rast mit Pkw auf Herrchen zu und nimmt ihn auf die Motorhaube

Erst gerieten zwei Hunde aneinander, dann eskalierte ein Streit ihrer Besitzer. Dabei fuhr eine Frau ihren Kontrahenten in Helvesiek bei Bremen um.

Nach einem Kampf zweier nicht angeleinter Hunde, sind deren Besitzer in Streit geraten. Die Situation eskalierte, als die Frau auf den Mann zuraste und ihn auf die Motorhaube nahm.

Helvesiek - Ein Streit zwischen zwei Hundebesitzern ist am Montag im Niedersächsischen Helvesiek bei Bremen eskaliert. Zunächst hatten sich deren unangeleinte Vierbeiner eine Auseinandersetzung geliefert, dann gerieten Herrchen und Frauchen aneinander. Schließlich raste die Hundehalterin mit ihrem Auto auf den Kontrahenten zu und nahm ihn auf die Motorhaube, wie nordbuzz.de* berichtet.

Erst die Hunde, dann die Besitzer: Streit eskaliert, Herrchen landet auf Motorhaube

Zu einem heftigen Streit zwischen zwei Hundebesitzern führte nach Polizeiangaben die Auseinandersetzung derer Vierbeiner. Am Montag gegen 16.30 Uhr gerieten die beiden unangeleinten Hunde in Helvesiek aneinander. Als sie wieder getrennt waren, eskalierte die Situation zwischen Frauchen und Herrchen. In der Folge fuhr die Hundehalterin mit ihrem Pkw auf den 57-jährigen Kontrahenten zu. Dieser landete auf der Motorhaube, wobei Frontscheibe und die Motorhaube beschädigt wurden. Die Polizei leitete gegen beide Strafverfahren ein.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

