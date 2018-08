Tragödie in Genua: Fußball-Profi stürzte mit Auto in die Tiefe - und überlebte wie durch ein Wunder

Am Dienstag stürzte mitten in Genua eine Autobahnbrücke ein. Viele Autos stürzten samt Fahrer mit den Trümmern in die Tiefe. So auch der ehemalige Fußball-Profi Davide Capello.

Genua - Die Bilder aus Genua lassen wohl niemanden kalt. Eine Autobahnbrücke, in der eine riesige Lücke klafft. Lastwagen, die am Boden zerschmetterten. Autos, die zwischen den tonnenschweren Trümmern zerquetscht wurden. Mindestens 35 Menschen verloren bei dem Brückeneinsturz in Italien ihr Leben. Doch jede Tragödie schreibt auch ihre Wunder - so wie das von Davide Capello. Der ehemalige Profi-Fußballer fuhr am Dienstagvormittag über die Brücke, als sie einstürzte, fiel mit seinem Wagen in die Tiefe - und überlebte wie durch ein Wunder.

Dem italienischen TV-Sender Sky TG24 schilderte der ehemalige Kicker des Klubs Cagliari Calcio die dramatischen Ereignisse. So sei der 33-Jährige gerade auf dem Weg nach Genua gewesen, als er über die Brücke fuhr. „Plötzlich sah ich vor mir, dass die Brücke zusammenbrach und ich fiel mit dem Auto in die Tiefe. Ich dachte an das Schlimmste. Nach 30 Metern Flug blieb der Wagen zwischen den Trümmern stecken.“

Weiter erzählt er: „Es waren Szenen wie aus einem Film, es war die Apokalypse.“ Das Unfassbare: Capello hat nicht einen Kratzer. Sein Glück kann der Ex-Fußballer, der mittlerweile als Feuerwehrmann arbeitet, kaum fassen. „Es ist unglaublich, dass ich noch am Leben bin. Es ist ein Wunder“, erzählte er der italienischen Zeitung La Stampa.

Dramatische Bilder: Autobahnbrücke in Genua eingestürzt

Brückeneinsturz in Genua: Capello rief direkt nach dem Absturz seinen Vater an

Noch als er in seinem Wagen saß, der zwischen den Trümmern steckte, griff er zum Handy und rief seinen Vater an. Am Telefon sagte er: „Papa, die Brücke ist eingestürzt und ich bin mit dem Auto abgestürzt. Aber mach‘ Dir keine Sorgen, ich bin ok.“ Retter bargen ihn schließlich aus seinem Wagen, er kam in eine Klinik. Noch immer steht der Fußballer aber unter Schock. "Es ist unvorstellbar, dass so etwas passieren konnte."

