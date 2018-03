Brutaler Vierfach-Mord von Rupperswil: Ex-Fußballtrainer vor Gericht

Ein Ex-Fußballjugendtrainer steht in der Schweiz vor Gericht. Ihm wird vierfacher Mord vorgeworfen.

Ein Ex-Fußballjugendtrainer steht in der Schweiz vor Gericht, weil er einen Jungen missbraucht und anschließend ihn sowie Mitglieder seiner Familie und eine Bekannte umgebracht haben soll.

Schafisheim - In der Schweiz hat der Aufsehen erregende Prozess gegen den Ex-Fußballjugendtrainer Thomas N. begonnen, der einen Jungen missbraucht und ihn und drei weitere Menschen ermordet haben soll. Richter Daniel Aeschbach betonte am Dienstag beim Prozessauftakt in Schafisheim vor einem vollgepackten Saal, dass bei dem 34-Jährigen Angeklagten trotz seines Geständnisses die Unschuldsvermutung gelte.

Der Angeklagte hat nach Angaben der Polizei gestanden, drei Tage vor Weihnachten 2015 in seiner Nachbarschaft in Rupperswil eine Frau (48) sowie deren Söhne (13 und 19) und die Freundin des älteren Sohnes (21) mit einem Messer umgebracht zu haben. Zuvor hat er laut Anklage den jüngeren Sohn missbraucht und seine Taten mit dem Handy gefilmt. Die Polizei war damals zu einem brennenden Haus gerufen worden und fand die Leichen, die Stichwunden aufwiesen. Der Mann wurde fünf Monate später gefasst.

Angeklagter Thomas N. soll weitere Verbrechen geplant haben

Am Vormittag sollten zunächst zwei Gutachter aussagen. Anwesend waren auch Anwälte von zwei Familien, die der mutmaßliche Täter nach Angaben der Staatsanwaltschaft für weitere Verbrechen ausspioniert haben soll. Das Urteil wird für Freitag erwartet.

dpa