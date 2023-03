Nach acht Monaten: Erste vegane Burger-King-Filiale bietet wieder Fleisch an

Von: Kai Hartwig

Die erste vegane Burger-King-Filiale in Österreich hat sich nicht lange gehalten. Acht Monate nach dem Start bietet das Lokal nun wieder Fleisch an.

Update vom 9. März 2023, um 10.40 Uhr: Etwa acht Monate nach dem erfolgreichen Start des ersten veganen Burger-Kings in Wien gehört die fleischlose Filiale nun wieder der Vergangenheit an. Wie mehrere österreichische Medien übereinstimmend berichten, soll der Standort wieder zu einer regulären Filiale mit Fleisch-Produkten umgestaltet werden.

Grund dafür sei eine steigende Nachfrage vieler Gäste, am Westbahnhof das gesamte Burger-King-Sortiment anzubieten – weswegen man sich für eine Umwandlung der Filiale entschieden habe, erklärt Jan-Christoph Küster, Chief Marketing Officer der TQSR Group, auf Anfrage der Kleinen Zeitung. Doch berichtet Küster ebenfalls: „Die Nachfrage nach unserem 100 Prozent veganen Restaurant im Wiener Westbahnhof hat von Beginn an all unsere Erwartungen übertroffen.“ Eine vegane Rückkehr sei deswegen auch nicht ausgeschlossen.

Burger King: Erstes komplett veganes Restaurant in Wien eröffnet – großer Andrang vor der Filiale

Erstmeldung vom 28. Juli 2022: Wien/München – Denkt man an Fast-Food-Restaurants, kommen einem die Namen McDonald‘s und Burger King zwangsläufig in den Sinn. Dort gibt es seit Jahrzehnten Burger, Pommes Frites und frittiertes Hähnchen zu kaufen. Als besonders gesund gilt das Essen in den Schnellrestaurants nicht gerade.

Doch Burger King geht nun in Österreichs Hauptstadt Wien ganz neue Wege. Dort wurde direkt am Westbahnhof das erste vollkommen vegane Burger-King-Restaurant eröffnet. In der Filiale gibt es ausschließlich Produkte ohne Fleisch. Schon zuvor hatte die Fast-Food-Kette eine Kampagne für ihr fleischloses Sortiment angeschoben, die im Netz große Beachtung fand.

Die neue rein vegane Filiale kam bei den Wienern richtig gut an. Vor dem veganen Burger-King-Restaurant bildeten sich lange Schlangen. Hunderte Menschen standen an, um die veganen Burger und Nuggets zu probieren. Die fleischlose Filiale in Wien passt in das aktuelle Konzept der Schnellrestaurantkette. Nach eigenen Angaben hat sich das Unternehmen vorgenommen, zum Vorreiter in Sachen Fleischverzicht zu werden.

Burger King bietet auch in Deutschland zahlreiche Produkte ohne Fleisch an

Burger King unterhält in Deutschland 750 Filialen. Hier werden seit Mitte Juli für alle Burger mit Rindfleisch und fast jedes andere Fleischgericht auch entsprechende vegetarische Alternativen angeboten. „Wir wollen unseren Gästen die Wahl geben und rechnen damit, dass das sehr gut läuft“, begründete Burger-King-Marketingchef Klaus Schmäing diesen Schritt.

Die Idee, beim Burger auch ohne Fleisch auszukommen, verfolgt Burger King schon eine Weile. So wurde im Juni 2021 in Köln ein Restaurant eröffnet, das seine Produkte gänzlich ohne Fleisch anbietet. Es handelte sich allerdings nur um einen Testlauf, die vollkommen fleischlose Pop-up-Filiale gab es für vier Tage.

Auch McDonald‘s setzt auf fleischlose Alternativen zu seinen Burgern

Da sich die Aktion als großer Erfolg erwies, stellte man in Köln sein Angebot um. Burger King bietet in der Rheinmetropole den Whopper, die Chicken Nuggets und andere Produkte mit Fleisch oder in der "Plant based"-Variante, also pflanzenbasiert, an. Vegan sind hier aber nicht alle Zutaten.

Und nicht nur Burger King stellt sein Angebot seit einiger Zeit um. Auch McDonald‘s hat erkannt, dass man die Produktpalette an die Wünsche der Kunden anpassen muss. Der Marktführer bietet wie sein Hauptkonkurrent auch fleischlose Burger und Nuggets an.

Nicht besonders gefallen dürfte den beiden Fast-Food-Riesen dagegen die Warnung eines ehemaligen-McDonald's-Managers.