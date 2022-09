Geister-Cessna stürzt in Ostsee - zuvor stiegen Bundeswehr-Eurofighter auf

Von: Richard Strobl

Kurz vor dem vermeintlichen Absturz machte der Privatjet OEFGR eine plötzliche Kehrtwende. © Screenshot: adsbexchange.com

Ein Privatflugzeug ist offenbar in die Ostsee gestürzt. Eigentlich hätte es in Köln landen sollen. Nach dem Start in Spanien riss allerdings die Verbindung ab.

Visby - Vor der Küste Lettlandsist offenbar ein Privatjet vom Typ Cessna in die Ostsee gestürzt. An Bord sollen sich vier Personen befunden haben. Alleerdings gibt es einige mysteriöse Ungereimtheiten im Zusammenhang mit dem Flug.

Das Flugzeug war am frühen Abend in Jerez im Süden Spaniensgestartet, wie unter anderem die schwedische Zeitung Dagens Nyheter berichtet. Eigentlich hätte die Cessna in Köln landen sollen. Doch sie flog einfach weiter. Die Flugsicherung soll anschließend versucht haben, den Piloten zu kontaktieren. Doch erhielt keine Antwort.

Geister-Cessna lässt Bundeswehr-Kampfjets aufsteigen

In der Folge soll mindestens ein Bundeswehr-Kampfjet gestartet sein, um die Maschine zu begleiten und herauszufinden, was an Bord los sei. Die Luftwaffe bestätigte am Abend, dass es sich dabei um sogenannte Alarmrotten handelte, bestehend aus zwei Eurofightern. Zuvor berichtete auch die Bild. Dem Bericht des Blattes zufolge riss die Funkverbindung mit der Cessna schon kurz nach dem Verlassen des spanischen Luftraums ab. Das Flugzeug sei dann dennoch gerade durch Frankreich geflogen.

Der Bundeswehr-Kampfjet konnte dem Bericht nach aber keine Erkenntnisse gewinnen und bog hinter Rügen wieder ab. Hier sollen dann ein dänischer Kampfjet übernommen haben. Laut dem schwedischen See- und Luftrettungszentrum konnte keiner der Piloten der Kampfjets jemanden im Cockpit der Cessna sehen. Das berichtet wiederum Dagens Nyheter. Den Angaben des Luftrettungszentrums nach sollten sich an Bord der Maschine aber vier Passagiere befunden haben. Nach Bild-Angaben soll es sich dabei um den Piloten sowie einen Mann, eine Frau und deren Tochter gehandelt haben.

Privatjet macht plötzliche Kehrtwende - und verschwindet dann vom Radar

Um 19.35 Uhr soll das Flugzeug dann an Höhe und Geschwindigkeit verloren haben. Kurz vor der lettischen Stadt Ventspils folgte dann ein harter Kurswechsel. Die Cessna wendete einmal um 180 Grad und flog zurück. Um 20 Uhr verschwand das Flugzeug dann komplett von der Flugsicherungs-Webseite Flight Radar.

Danach flogen schwedische Rettungshubschrauber und weitere Kräfte zu der Stelle. Ein Rettungshubschrauber konnte anschließend Wrackteile und einen Ölteppich im Wasser finden. Die Chance Überlebende zu finden ist gleich null, schreibt der Dagens Nyheter unter Berufung auf die Rettungskräfte.

Privatjet stürzt in Ostsee: Bericht über Problem-Meldung aus der Kabine

Wie es zu dem Vorfall gekommen sein könnte, bleibt unterdessen vollkommen offen. Gegenüber dem schwedischen Blatt äußerte Luftfahrt-Experte Jan Ohlsson, dass es mehrere mögliche Ursachen gebe. Unter anderem könnten die Passagiere das Bewusstsein verloren haben, falls der Luftdruck abgefallen sei.

Diese Option scheint aktuell die wahrscheinlichste. Die Bild berichtet sogar, dass die Maschine nach dem Start in Spanien Druckprobleme in der Kabine gemeldet hatte. Nachdem der Funkkontakt über Frankreich abgebrochen war, wurde die Maschine durchgehend von Kampfjets begleitet. Im Luftraum über Frankreich übernahm eine Rotte der französischen Armee, bevor im deutschen Luftraum zunächst eine Rotte aus Neuburg an der Donau und später aus Rostock-Laage aufstieg.