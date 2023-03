Ist Chinas Mars-Rover tot? Nasa-Aufnahmen zeigen, dass er sich nicht bewegt

Von: Tanja Banner

Teilen

Chinas erste Mission auf dem Mars könnte beendet sein. Wie neue Nasa-Aufnahmen zeigen, bewegt sich der chinesische Rover seit Monaten nicht mehr.

Peking – Der chinesische Mars-Rover „Zhurong“ könnte den Geist aufgegeben haben. Das legen zumindest neue Nasa-Aufnahmen nahe, die am 21. Februar veröffentlicht wurden. Die Bilder, die von der Nasa-Raumsonde „Mars Reconnaissance Orbiter“ (MRO) stammen, zeigen den Standort des Rovers am 8. September 2022 und am 7. Februar 2023. Verändert hat sich zwischen den beiden Aufnahmen nichts, der Rover scheint sich nicht vom Fleck bewegt zu haben.

Seit Mai 2022 befand sich „Zhurong“ in einem geplanten „Winterschlaf“, da der Winter auf dem Mars sehr kalt wird und der Rover bei den erwarteten Temperaturen nicht arbeiten kann. Doch eigentlich sollte er im Laufe des Monats Dezember wieder „aufwachen“. Dann sollte der Winter auf der nördlichen Halbkugel des Mars dem Ende entgegengehen und mehr Sonnenlicht dem Rover wieder mehr Energie zur Verfügung stellen.

Chinesischer Mars-Rover „Zhurong“ ist nicht aus dem „Winterschlaf“ aufgewacht

Doch bereits im Januar gab es erste Berichte darüber, dass der chinesische Mars-Rover offenbar nicht aus seinem „Winterschlaf“ aufgewacht ist. Von der chinesischen Raumfahrtorganisation CNSA gibt es bisher keine Erklärung zum aktuellen Status des Rovers. Es ist immerhin möglich, dass dieser noch „aufwacht“: Berichten zufolge soll der Rover automatisch wieder aktiviert werden, wenn er über seine Solarpanels ausreichend Energie produzieren kann un die Temperaturen bis auf -15 Grad Celsius angestiegen sind.

Selfie auf dem Mars: Der chinesische Rover „Zhurong“ (l.) steht neben seiner Landeplattform auf dem roten Planeten. (Archivbild) © imago/Xinhua

Möglicherweise ist es für den Rover also einfach noch zu kalt auf dem Mars – es kann jedoch auch sein, dass seine Solarpanels mit Staub bedeckt sind und er deshalb nicht genügend Energie produzieren kann. Aus diesem Grund musste sich die US-Raumfahrtorganisation Nasa im vergangenen Jahr von ihrem Mars-Lander „InSight“ verabschieden und auch der Rover „Opportunity“ fiel dem weit verbreiteten Staub auf dem Mars zum Opfer.

Mars-Rover „Zhurong“ aus China: Wacht er wieder auf?

China war im Jahr 2021 die zweite Nation hinter den USA, der es gelang, einen Rover auf dem roten Planeten zu landen. „Zhurong“ sollte ursprünglich nur drei Monate auf dem Mars forschen – doch bis zum Beginn seines Winterschlafs hat er knapp ein Jahr lang den Mars erkundet. Dabei ist er etwa 1921 Meter über den roten Planeten gefahren. (tab)