Skiort Ischgl: Corona-Hotspot für ganz Europa?

Coronavirus in Österreich: Als Hotspot hat sich der Wintersportort Ischgl in Tirol herauskristallisiert.

Der österreichische Skiort Ischgl steht im Verdacht für Corona-Infektionen in ganz Europa zu sein. Ein Land schlug Alarm - doch anfangs gab es keine Reaktion.

Österreich kämpft mit gegen die Coronavirus-Pandemie.

Beliebte Wintersportorte in Tirol und Kärnten wurden komplett abgeriegelt.

In einem beliebten Ort soll sich das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2* besonders unter Skiurlaubern verbreitet haben.

München - Sie waren zum Skifahren in Ischgl (Österreich) und sind mit dem Reisebus dorthin gefahren? Wegen Corona-Verdacht hat das Landratsamt Ostalbkreis (Baden-Württemberg) einen dringenden Aufruf gestartet. Rund 200 Menschen waren mit Reisebussen in Ischgl und könnten sich mit dem Coronavirus angesteckt haben:

„Teilnehmende von Skiausfahrten nach Ischgl am vergangenen Samstag (7. März 2020) sollen sich beim Gesundheitsamt melden und morgen (Hinweis der Redaktion: 13. März) zu Hause bleiben.

Am vergangenen Samstag, 7. März 2020 fanden Skiausfahrten von verschiedenen Busunternehmen aus dem Ostalbkreis nach Ischgl statt. Inzwischen wurden Teilnehmende der Ausfahrten positiv auf das Coronavirus getestet. Die Testergebnisse wurden dem Gesundheitsamt des Ostalbkreises am heutigen Abend übermittelt.“

Das Landratsamt hat eigens eine E-Mail ischgl@ostalbkreis.de eingerichtet. Betroffene können sich beim Gesundheitsamt auch telefonisch unter 07361 503-1901 melden.

Ischgl als Hotspot für Corona-Infektionen ausgemacht

Österreich hat zur Eindämmung des Coronavirus* in den vergangenen Tagen drastische Schritte getroffen. Der Tiroler Skiort Ischgl beendet seine Wintersaison vorzeitig am 12. März, nachdem immer mehr Corona-Infektionen bekannt geworden waren und Tirol dem Skigebiet eine zweiwöchige Sperre verordnet hatte. Dabei hatte sich schon Tage zuvor eine brisante Situation abgezeichnet. Wurde die Lage im Skigebiet falsch eingeschätzt?

Island hatte am 7. März den Ausnahmezustand ausgerufen, nachdem sich ein Mann (50) und eine Frau (70) nachweislich mit derLungenkrankheit Covid-19 wahrscheinlich in Österreich oder Italien angesteckt hatten. Ischgl in Tirol wurde zum Risikogebiet erklärt und Reisende, die ab dem 29. Februar nach Hause kamen unter Quarantäne gestellt.

Am 7. März wurde ein Barkeeper (36) im „Kitzloch“ positiv auf das Coronavirus getestet, nachdem mehrere Besucher des Apres-Ski-Lokals Symptome gezeigt hatten. Das Land Tirol spielt die Sache herunter.

„Eine Übertragung des Coronavirus auf Gäste der Bar ist aus medizinischer Sicht eher unwahrscheinlich“, informiert Anita Luckner-Hornischer von der Landessanitätsdirektion Tirol in einer Pressemitteilung. Und weiter: „Im Sinne einer maximalen Transparenz und Aufklärung gibt es für alle BarbesucherInnen, die vom 15.2. bis 7.3. in dieser Bar waren und aktuell grippeähnliche Symptome aufweisen, die Möglichkeit, sich an die telefonische Gesundheitsberatung 1450 zu wenden und ihren Gesundheitszustand abzuklären.“

Am 10. März wurde die Bar in Ischgl dann vom Land Tirol behördlich gesperrt.

Viele Skiurlauber aus Skandinavien haben sich in Österreich angesteckt

Die dänischen und norwegischen Gesundheitsbehörden sehen Österreich als Hauptquellland, berichtet orf.at. Viele Skandinavier hätten sich beim Skiurlaub in Österreich angesteckt. In Dänemark haben sich demnach 265 der 785 Erkrankten in Österreich angesteckt. Norwegen beziffert 459 von 907 Gesamtfällen im ganzen Land erkrankte Österreich-Urlauber aus (Stand: 14. März 2020).

Deutsche nach Ischgl-Urlaub positiv getestet

Das Skigebiet Ischgl ist auch bei Deutschen beliebt. Neben Hotelgästen machen sich Wintersportler auch in kleineren Gruppen für einen Tagesausflug mit Bussen auf den Weg in das Skigebiet nach Tirol. Heimkehrer wurden in den vergangenen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet. Neben dem Ostalbkreis in Baden-Württemberg, ist auch ein „Cluster“ mit 80 Fällen in Hamburg am Freitag aufgetreten. Medien berichten, dass auch in Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen Skifahrer aus Ischgl unter positiv getesteten Personen waren. Die Folgen einer Infektionskette sind fatal.

Ein Anästhesist am Salzburger Uniklinikum (LKH) hat sich mit Coronavirus infiziert, wurde am Samstag bekannt. Der Arzt hat sich bei seinem Skiurlaub in Ischgl infiziert. 84 Personen müssen in Quarantäne. Insgesamt hatte der Mediziner mit 18 Patienten, 53 Pflegekräften, drei Flugsanitäter und einem Hubschrauberpilot Kontakt, berichtet kurier.at.

Tirol weist Kritik zurück

Das Land Tirol weist Kritik an den späten Maßnahmen zurück, so orf.at. Man habe sofort nach Vorliegen gesicherter Daten reagiert.

Eine Coronavirus-Karte zeigt aktuelle Fallzahlen in Deutschland in Echtzeit*. Ein deutsches Data-Scientists-Team veröffentlicht jetzt eine Karte, die die Ausbreitung des Virus in Echtzeit zeigt - auch weltweite Zahlen sind abrufbar.

