Corona-Krise in den USA: Trump gibt heiklen Ratschlag - Hoffnung in New York?

Die Corona-Krise belastet die USA weiterhin schwer. Schon jetzt zeichnet sich eine hohe Arbeitslosigkeit ab - zudem stellt die Regierung wohl zu wenige Beatmungsgeräte bereit.

Update vom 6. April 2020, 19.05 Uhr: New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo sieht für den besonders heftig vom Coronavirus getroffenen Bundesstaat Licht am Ende des Tunnels. Zwar sei die Zahl der in der Pandemie Gestorbenen in New York im Vergleich zum Vortag um 599 auf 4758 gestiegen, dies liege jedoch im Bereich der Vortage, sagte Cuomo am Montag auf seiner täglichen Pressekonferenz. Zudem sei die Zahl der neu in die Krankenhäuser Eingelieferten deutlich zurückgegangen, genauso wie die Zahl der Intubierten. Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten liege nun bei mehr als 130.000.

Cuomo warnte die New Yorker aber davor, nun nachlässig zu werden und das Virus zu unterschätzen. „Es ist nicht die Zeit, um Frisbee mit Deinem Freund im Park zu spielen“. Die Schließung aller nicht „lebenswichtigen“ Geschäfte und Schulen ließ Cuomo bis Ende April verlängern. Er betonte dabei, dass das Gesundheitssystem „an seiner Kapazitätsgrenze“ sei, dies werde in den kommenden Tagen so bleiben. Es könnte auch sein, dass die Zahlen wieder ansteigen werden. Die Situation sei vor allem eine heftige Bürde für das medizinische Personal, das unter heftigem Druck stehe.

Corona-Krise in den USA: Trump gibt heiklen Ratschlag - Erschreckende Arbeitslosenzahlen

Überblick vom 6. April 2020: Washington - Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind in den USA schon jetzt deutlich sichtbar. Die Zahl der Arbeitslosen steigt schnell an. Binnen einer Woche meldeten sich über 6,6 Millionen Menschen arbeitslos. Allein im Bundesstaat New York erhielt das Arbeitsministerium zwischen dem 23. und 28. März rund 8,2 Millionen Anrufe - die Systeme seien vieler Orte völlig überlastet.

Eine Website des New Yorker Arbeitsministeriums, auf der man sich arbeitslos melden kann, erlebte einen ähnlichen Ansturm. Im selben Zeitraum wurde sie 3,4 Millionen mal aufgerufen - das entspricht einer 900 prozentigen Steigerung im Vergleich zu den durchschnittlichen Aufrufen.

USA: Wirtschaft befindet sich in einem Ausnahmezustand

„Die Bundesstaaten bekommen richtig Probleme gerade“, sagte die Wirtschaftswissenschaftlerin Heidi Shierholz NBC News. Die Systeme befänden sich in einem „unglaublichen Stresstest“.

Doch vor allem das in den USA geltende Arbeitsrecht macht den US-Bürgern in dieser Krise zu schaffen. Wo in anderen Teilen der Welt Arbeitsschutzgesetze* greifen, müssen US-Amerikaner mit schnellen und ungeschützten Kündigungen rechnen. Der ehemalige Chef-Ökonom des US-Arbeitsministeriums, William Rodgers, berichtete der britischen Zeitung The Guardian von einer geschätzten momentanen Arbeitslosenrate von 17 Prozent in den USA. Im Februar lag diese noch bei 3,5 Prozent. Die New York Times gehen derzeit von einer Arbeitslosenrate in Höhe von 13 Prozent aus. „Wir sind dem Virus völlig ausgeliefert“, sagte Rodgers dem Guardian.

USA: Eine hohe Arbeitslosenrate ist die Folge der Corona-Krise

Doch die Belastungsprobe für die Wirtschaft* ist nicht die einzige Herausforderung für das Land. Auch das Gesundheitswesen ist stark unter Druck. Insbesondere fehlen den Kliniken* Beatmungsgeräte. Doch die Regierung um Präsident Trump möchte die Notreserven bisher nicht herausgeben - trotz steigender Bitten vonseiten der Bundesstaaten.

Stattdessen setzt Donald Trump weiterhin auf ein von ihm schon mehrmals hervorgehobenes Medikament*. Dieses Medikament ist zwar im Gespräch, doch ist es nach wie vor nicht für die Bekämpfung von Covid-19 freigegeben. Auf einer Pressekonferenz am Samstag, dem 4. April, sagt er erneut: „Nehmt es. Ich würde sagen, nehmt es einfach.“ Bei dem Medikament handelt es sich um eine Kombination aus dem Malaria-Medikament Hydroxychloroquin und dem Antibiotikum Azithromycin. „Was haben Sie zu verlieren?“, fragt der Präsident weiter.

USA: Trump setzt weiterhin auf ein Medikament - dieses ist noch nicht ausreichend getestet

Selbst Anthony Fauci, ein wichtiger Virologe für Präsident Trump, rät derzeit noch von dem Medikament ab. Es gäbe noch zu wenige Tests, Nebenwirkungen und Wirksamkeit seien nicht ausreichend geprüft.

Derweil gab es einen weiteren aufsehenerregenden Fall in den USA: Am Sonntag (5. April) teilte der New Yorker Bronx Zoo mit, dass die malaysische Tigerkatze Nadia positiv auf das Virus getestet wurde. Der Tiger Nadia, ihre Schwester Azul und drei weitere afrikanische Löwen haben einen „trockenen Husten entwickelt,“ berichtet der Nachrichtensender CNN. Es wird vermutet, ein Pfleger ohne Symptome könnte die Tiere angesteckt haben. Der Zoo hatte ohnehin schon seit drei Wochen geschlossen.

