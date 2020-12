Corona in Österreich: Kurz nennt Lockdown „geglückt“ - und kassiert dann Lockerungen wieder ein

Trotz sinkender Corona-Zahlen ist das Infektionsniveau in Österreich weiterhin zu hoch. Die Regierung schränkt daher die geplanten Lockerungen über die Feiertage wieder ein.

Update vom 12. Dezember, 13.50 Uhr: Von Freitag auf Samstag gab es in Österreich 3241 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages. Damit übersteigt die Zahl der neuen Corona-Fälle binnen 24 Stunden zum ersten Mal in dieser Woche die Marke von 3000 täglichen Neuinfektionen. Im selben Zeitraum meldeten die Behörden 126 neue Corona-Todesfälle in Österreich. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle sank unterdessen erneut und lag am Samstag bei insgesamt 37.524.

Die meisten Neuinfektionen wurden von Freitag auf Samstag in Niederösterreich gemeldet. Die Zahl der neuen Corona-Fälle der einzelnen Bundesländer im Überblick:

Niederösterreich : 643

: 643 Oberösterreich : 637

: 637 Wien : 578

: 578 Steiermark : 491

: 491 Salzburg : 274

: 274 Tirol : 248

: 248 Kärnten : 175

: 175 Vorarlberg : 120

: 120 Burgenland: 75

Corona in Österreich: Regierung schränkt Lockerungen für Weihnachten und Silvester wieder ein

Erstmeldung vom 12. Dezember: Wien - Von Donnerstag auf Freitag meldeten die Behörden in Österreich 2893 neue Corona-Infektionen. Damit ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen Woche an jedem Tag unter 3000 neuen Fällen geblieben. Allerdings befinden sich die Corona-Zahlen in Österreich auf einem Plateau, von dem es weiter herunterzukommen gilt. Am Freitagabend warnte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) vor einer möglichen dritten Welle.

„Es kommt noch eine harte Zeit auf uns zu, im Januar, Februar, März“, erklärte Kurz nach der Videokonferenz der Regierung mit den Landeshauptleuten. Trotz sinkender Zahlen sei das Infektionsniveau noch zu hoch und die Corona*-Maßnahmen müssten weiter eingehalten werden. In seinem Statement erinnerte er an die nach wie vor geltenden Kontaktbeschränkungen - vor allem für private Treffen. „Gerade im privaten Bereich ist die Ansteckung hoch“, betonte Kurz.

Daher schränkt die österreichische Regierung die geplanten Lockerungen für die Weihnachtsfeiertage wieder ein. An Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag dürfen sich zehn Personen treffen, unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten sie kommen. „Ab dem 26. Dezember gilt wieder, was auch jetzt gilt“, erklärte Kurz. Ab dann dürfen sich, wie derzeit, nur noch maximal sechs Erwachsene und sechs Kinder aus höchstens zwei Haushalten treffen. Ursprünglich sollten die Ausnahmeregelungen vom 24. bis zum 26. Dezember sowie für den 31. Dezember gelten.

Mein Appell an alle Menschen in unserem Land: Halten Sie sich an alle Maßnahmen, die in Kraft sind! Auch wenn die Zahlen sinken, ist das Niveau der Zahlen viel zu hoch & die Situation ist alles andere als gelöst. Die Pandemie ist alles andere als vorbei. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) December 11, 2020

Corona in Österreich: Bundeskanzler Kurz warnt vor der dritten Welle im neuen Jahr

Zu Silvester gilt nun ebenfalls eine Kontaktbeschränkung von maximal sechs Erwachsenen und sechs Kindern aus zwei Haushalten .„Silvesterpartys wären eine Katastrophe für den Januar“, begründete Kurz die Einschränkung der Ausnahmen. Allerdings entfällt in der Nacht des Jahreswechsels die sonst geltende nächtliche Ausgangssperre von 20 Uhr bis 6 Uhr morgens.

„Wir stehen derzeit an dem Punkt, wo wir sagen können: der Lockdown in Österreich ist geglückt. Die Richtung ist eine gute, aber von einer generellen Lockerung sind wir weit entfernt“, verdeutlichte der Bundeskanzler die immer noch angespannte Corona*-Lage. Kurz mahnte weiter: „Ich rechne eher damit, dass wir uns anstrengen müssen, dass uns Anfang Januar nicht die dritte Welle hart trifft.“ Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) pflichtete bei: „Die Lage ist angespannt und wird angespannt bleiben.“

Corona in Österreich: Neue Massentests im Januar - Maskenpflicht im Freien und am Arbeitsplatz möglich

Österreich setzt daher weiter verstärkt auf Corona-Testungen*. Bund und Länder haben sich auf eine zweite Runde der Corona-Massentests im neuen Jahr geeinigt. Diese sollen vom 8. bis zum 10. Januar stattfinden, in einzelnen Bundesländern sind zusätzliche Tage geplant. Im Anschluss daran wird es in Hotspot-Bezirken, also Regionen mit einem gewissen Inzidenzwert*, weitere flächendeckende Testungen geben.

Zudem sollen künftig Zielgruppen-Testungen in Berufen mit viel Kundenkontakt ausgeweitet und für eine größere Zahl von Berufsgruppen verpflichtend eingeführt werden. „Es werden mehrere Gruppen sein, sie werden gemeinsam mit den Sozialpartnern definiert“, kündigte Kurz an.

Als weitere Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Zahlen in Österreich wird der Mund-Nasen-Schutz ausgeweitet. Die Bundesländer haben künftig die Möglichkeit, eine Maskenpflicht in stark frequentierten Zonen wie in Einkaufsstraßen im Freien einzuführen. Darüber hinaus gilt die Maskenpflicht auch am Arbeitsplatz, sofern der nötige Abstand nicht eingehalten werden kann. (ph) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

