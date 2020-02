Russland: Frau flieht spektakulär aus Coronavirus-Quarantäne - Sie hatte eine bestimmte Sorge

In Russland ist eine Frau aus einer Coronavirus-Quarantänestation geflohen. Jetzt muss sie sich vor Gericht verantworten.

Eine Frau aus Russland wurde, nachdem bei ihr eine Viruserkrankung diagnostiziert wurde, in eine Coronavirus-Quarantänestation gebracht.

Die Frau floh aus der Quarantänestation, indem sie das Sicherheitsschloss kurzgeschlossen hatte.

Sie sei geflohen, weil sie zu wenig Essen bekam und Angst hatte abzunehmen.

St. Petersburg - Weil sie aus ihrer Coronavirus-Quarantänestation geflohen ist, muss sich eine Frau in Russland vor Gericht verantworten. Der Chef eines Krankenhauses in St. Petersburg habe Klage gegen Alla Iljina eingereicht, teilte das zuständige Gericht am Freitag mit. Die Frau hatte sich zuvor auf Online-Netzwerken darüber beschwert, dass sie eingesperrt sei und "ungenießbares" Essen aufgetischt bekomme.

Mutmaßliche Infizierte bricht wegen Essen aus Quarantäne aus

"Ich werde hier Gewicht verlieren, weil das kein Essen ist hier", sagte Iljina in einem Instagram-Video und zeigte auf einen Teller mit Kartoffelbrei und Erbsen aus der Konservendose. Außerdem gebe es in ihrem Raum keine Lüftung. Auch ihre Flucht beschrieb Iljina genau: "Es gibt ein elektromagnetisches Sicherheitsschloss an der Tür. Ich habe den Schließkasten geknackt und die Kabel kurzgeschlossen. Dann habe ich meine Sachen genommen und bin zum Fahrstuhl gegangen."

Patientin muss wegen Flucht vor Gericht

Iljina war am 1. Februar mit dem Flugzeug von der chinesischen Urlauberinsel Hainan zurückgekommen. Sie wurde mehrmals untersucht und schließlich am 6. Februar mit der Diagnose "Viruserkrankung"*in Quarantäne gesteckt, wo sie zwei Wochen bleiben sollte. Die Diagnose habe nicht ausgeschlossen, dass es sich um das neuartige Coronavirus* handeln könnte, erklärte die Gesundheitsbehörde zur Begründung. Iljina wiederum gab an, die Ärzte hätten ihr gesagt, dass ihre Tests keine Anzeichen für das Coronavirus gezeigt hätten.

Eine erste Gerichtsanhörung in dem Fall soll am kommenden Montag stattfinden. Der Frau droht nach russischen Recht eine Geldstrafe.

AFP

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

Rubriklistenbild: © dpa / Zhang Yuwei