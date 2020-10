Corona in Deutschland: Hotspot-Kreis erlässt Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen

Die Corona-Zahlen in Deutschland sind sprunghaft gestiegen. Das RKI meldet mehr als 4000 Neuinfektionen. Ein Corona-Hotspot in Baden-Württemberg verschärft jetzt die Maßnahmen.

Das Coronavirus* bestimmt weiter das Leben in Deutschland.

bestimmt weiter das Leben in Die Corona-Fälle sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) sprunghaft gestiegen.

Hier bieten wir Ihnen in einer Karte die aktuellen Fallzahlen in Deutschland*.

in Deutschland*. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 8. Oktober, 14.52 Uhr: In Baden-Württemberg gilt im Kreis Esslingen eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen. Schutzbedeckungen seien überall dort vorgeschrieben, wo Menschen keinen ausreichenden Abstand halten könnten, sagte Landrat Heinz Eininger am Donnerstag. Dazu gehörten Fußgängerzonen und Wochenmärkte. Einiger kündigte zudem an, dass die Auflagen für Teilnehmerzahlen bei privaten Feiern am Freitag (9. Oktober) weiter verschärft werden. In öffentlichen wie angemieteten Räumen dürfen dann höchstens 25 Personen gemeinsam feiern, in privaten Räumen nur noch höchstens 10 Personen, teilte der Esslinger Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger mit. Die schärferen Maßnahmen gelten auch im Landkreis Esslingen.

Der Kreis hatte am Vortag als erste Region in Baden-Württemberg die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Mit einer 7-Tage-Inzidenz von 52,3 gilt der Landkreis Esslingen nun offiziell als einer von aktuell rund zehn innerdeutschen „Hotspots“.

Corona in Deutschland: Über 4000 Neuinfektionen - Kanzleramtschef sieht „Beginn einer zweiten Welle“

Update vom 8. Oktober, 13.08 Uhr: Hat in Deutschland die gefürchtete zweite Corona-Welle* begonnen? In einigen Großstädten stiegen die Infektionszahlen „sehr, sehr schnell“ an, sagte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) bei ntv Frühstart.

„Das heißt, dass die Kontaktnachverfolgung in den Gesundheitsämtern an einigen Stellen möglicherweise nicht mehr funktioniert. Und das ist der klassische Beginn einer zweiten Welle“, erklärt Braun. Deswegen müsse in diesen Regionen schnell die Kontrolle zurückgewonnen werden und das gehe nur, wenn Maßnahmen getroffen werden. Die Regierung habe bisher eine Hotspot-Strategie verfolgt: „Da wo das Problem aufgetreten ist, wird das Problem gelöst.“

Ein Zeichen dafür, dass die Lage derzeit schwierig ist, zeige das „einheitliche Beherbergungsverbot“, sagte der Kanzleramtschef. Länder haben Angst, dass die Infektionen aus den Großstädten auf ihr Gebiet „überschwappt“.

Corona in Deutschland: RKI-Chef warnt vor den drei „G‘s“ - Spahn wird in Sachen Lockdown deutlich

Update vom 8. Oktober, 10.30 Uhr: Die Bundespressekonferenz mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und RKI-Präsident Lothar Wieler ist beendet.

Update vom 8. Oktober, 10.24 Uhr: Die Hygiene im Krankenhaus spielt immer eine große Rolle, sagt RKI-Chef Lothar Wieler. In den Krankenhäusern sei das Bewusstsein für Infektionen größer geworden ist. Aber auch Betriebe hätten Konzepte entwickelt, die funktionieren. Für den Herbst und Winter sei Wieler deswegen optimistisch. Die Zahl der 4000 Corona-Neuinfektionen sei sehr hoch. Wieler hoffe jedoch nicht, dass sie „logarithmisch“ werde. Entscheidungsträger könnten Corona-Ausbrüche bremsen. Dabei verweist der RKI-Chef auf München. Dort sei es gelungen, das Infektionsgeschehen wieder runterzudrücken.

Update vom 8. Oktober, 10.07 Uhr: Jens Spahn stellt sich gegen den Vorwurf, es würde in der Corona-Pandemie nur auf eine Zahl gucken und beispielsweise die Sterbezahlen nicht wahrzunehmen. Es sei wichtig einen Blick auf das ganze Infektionsgeschehen zu haben und das würde auch geschehen. Laut RKI-Chef Lothar Wieler seien alle Corona-Daten online zu finden, dazu gäbe es einen täglichen Lagebericht und mittlerweile auch einen dauernd aktualisierten Steckbrief zum Coronavirus Sars-CoV-2.

Corona in Deutschland - Notfallreserve von 12.000 Betten

Update vom 8. Oktober, 10 Uhr: Das Gesundheitssystem in Deutschland umfasst Intensiv-Kapazitäten wie Spanien und Italien zusammen, sagt Dr. Gassen auf Anfrage. Doch es müsse ja nicht alles genutzt werden. Es gebe eine Notfallreserve von 12.000 Betten, die im Ernstfall freigemacht werden könne, so Gassen.

Veranstaltungen in Corona-Zeiten: Spahn appelliert an die Bürger

Update vom 8. Oktober, 9.52 Uhr: Es gibt Zusammenkünfte, die seien einfach mit einem Risiko belastet, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn auf der Pressekonferenz in Berlin. „Jeder von uns weiß doch, in welche Situation er sich begibt. Muss eine Hochzeit mit 200, 300 Gästen jetzt sein?“, so Jens Spahn. Auch der Veranstalter sei hier gefragt. Jeder Bürger könnte für sich das doch selbst überlegen.

Corona in Deutschland: Spahn reagiert empfindlich auf Lockdown-Diskussion

Update vom 8. Oktober, 9.39 Uhr: Auf die Frage von Journalisten, wann es in Deutschland zu einem erneuten Lockdown kommen könnte und ob es einen Grenzwert dafür gäbe, antwortet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn deutlich. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass bestimmte Maßnahmen greifen und sich die Menschen daranhalten würden. „Beim Friseur und im öffentlichen Nahverkehr hat es bis jetzt keinen Ausbruch gegeben“, sagt Spahn. Deswegen sei es seiner Meinung nach ungut vom Lockdown zu sprechen und einem Kioskbesitzer Angst zu machen.

Update vom 8. Oktober, 9.33 Uhr: 1,2 Millionen Corona-Tests werden derzeit pro Woche durchgeführt, so Dr. Gassen. Dabei liegen die positiven Ergebnisse bei 1,5 bis 1,6 Prozent, sagt Dr. Gassen. Seiner Auffassung nach sei die Dunkelziffer wohl sehr gering. Zu Beginn der Pandemie sei der Anteil der positiven Tests bei 10 Prozent gelegen. Wichtig sei es derzeit die AHA-Regeln einzuhalten, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.

Update vom 8. Oktober, 9.26 Uhr: Zum Thema Lüften und Corona informiert Prof. Dr. Kriegel. Gut gelüftete Räume seien in Corona-Zeiten wichtig. Das haben in der Vergangenheit Superspreaderevents gezeigt, so Kriegel. Gerade im Winter sei eine gute Luftqualität wichtig. „Die Luftmenge, die sauber zugeführt wird bestimmt die Zahl der Viren-Teilchen in einem Raum“, so Kriegel. „Je mehr Luft sie reinbringen, desto weniger Risiko haben sie“, betont Kriegel. Eine gute Luftqualität sei besonders wichtig, so sein Fazit. Praktische Tipps für den Alltag nannte Prof. Dr. Kriegel zunächst nicht.

Update vom 8. Oktober, 9.19 Uhr: Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern steigt, sagt Prof. Dr. Herold auf der Pressekonferenz. „Wir haben viel gelernt seit März“, sagt Herold. Es könne zu einer Infektion der Gefäße kommen. Deswegen sei eine neue Therapie eingeführt worden. Wie beispielsweise sogenannte Blutgerinner um Thrombosen zu vermeiden. Dazu würde Dexamethason und Remdesivir bei besonders schwerkranken Patienten eingesetzt werden. Das Risiko an einer Covid-19-Infektion zu sterben, steigt ab 60 Jahren. Selbst fitte, gesunde Patienten würden schwer krank werden.

RKI warnt vor unkontrollierter Verbreitung von Coronavirus

Update vom 8. Oktober, 9.11 Uhr: RKI-Chef Lothar Wieler informiert über die Corona-Lage in Deutschland. Seit September steigen die Corona-Infektionen in Deutschland, sagt Wieler. Die meisten Menschen stecken sich in Deutschland an, betont der RKI-Chef. Die Zahl der Corona-Fälle aus dem Ausland seien zurückgegangen. „Wir sind gut durch den Sommer gekommen“, so Wieler. Dass das Virus deswegen doch nicht so gefährlich sei, sei aber ein Trugschluss. „Wir wissen nicht, wie sich das Virus weiter entwickelt.“ In den kommenden Wintermonaten seien deswegen die „AHA-Regeln“ und das Lüften sowie die Corona-Warn-App wichtig. Es gehe auch darum die sogenannten drei G‘s zu vermeiden: also Gedränge, Gespräche und geschlossene Räume.

Update vom 8. Oktober 2020, 09.03 Uhr: In einer Pressekonferenz informieren Gesundheitsminister Jens Spahn und das RKI über die aktuelle Lage. Spahn beginnt und will erklären: „Was erwartet uns in den nächsten Monaten“. Er sieht einen „besorgniserregend starken“ Anstieg. Dies sei besonders gefährlich, da man sich „an der Wegmarke Herbst“ befinde. Immerhin sei die Zahl der intensivmedizinisch zu behandelnden Personen vergleichsweise niedrig. Das liege auch daran, dass sich aktuell vor allem Jüngere anstecken.

In Europa steigen überall die Zahlen. Bislang sei man gut gefahren. Doch nun müsse man reagieren, um die Kontrolle nicht zu verlieren.

Die Entwicklung in Berlin zeige, dass ein „sorgloser Umgang“ mit der Pandemie zu einer schlimmen Entwicklung führe. Spahn begrüßt deshalb die eingeleiteten Maßnahmen des Berliner Senats.

Als Reaktion auf die steigenden Zahlen wolle man die „AHA“-Regel verändern: Man wolle ein „L“ für Lüften hinzufügen. Außerdem wolle man Schnelltests vermehrt einsetzen. Unter anderem sollen diese in Seniorenheimen eingesetzt werden. Zudem werden die Einreise- und Quarantäne-Regeln, wie am Mittwoch bekannt geworden war, neu angepasst.

Corona in Deutschland: Über 4000 Neuinfektionen

Update vom 8. Oktober, 6:18 Uhr: Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland ist sprunghaft auf mehr als 4000 binnen eines Tages angestiegen. Die Gesundheitsämter meldeten 4058 neue Corona-Infektionen innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilte. Das sind über 1200 mehr als am Mittwoch, als mit 2828 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert seit April gemeldet worden war. Ein höherer als der nun gemeldete Wert war zuletzt in der ersten Aprilwoche erreicht worden.

Corona in Deutschland: Positive Tests sprunghaft angestiegen - 16 neue Todesfälle

Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Angaben des RKI mindestens 310.144 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 8.10., 0.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt nach RKI-Angaben bei 9578. Das sind 16 mehr als am Vortag. Rund 269.600 Menschen haben die Infektion nach RKI-Schätzungen überstanden. Die Rate der positiven Tests stieg stark an und lag in der 40. Kalenderwoche (28.9.- 2.10.) bei 1,64 Prozent. In der Woche zuvor waren es 1,22 und davor 1,16 Prozent gewesen.

Update vom 7. Oktober, 20.14 Uhr: Der R-Wert in Deutschland bleibt weiter über der kritischen Marke von 1, sinkt aber von 1,15 auf 1,10. Im aktuellen Lagebericht des Robert-Koch-Instituts vom Mittwoch heißt es: „Nach einer vorübergehenden Stabilisierung der Fallzahlen auf einem erhöhten Niveau ist aktuell ein weiterer Anstieg der Übertragungen in der Bevölkerung in Deutschland zu beobachten. Daher ist es weiterhin notwendig, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz engagiert.“

Corona in Deutschland: Nächster Landkreis überschreitet kritische Marke - Esslingen über 50

Update vom 7. Oktober, 18.16 Uhr: Der Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg hat die Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen überschritten. Laut den lokalen Gesundheitsbehörden liegt der Wert momentan bei 52,3. Damit gehen nun schärfere Maßnahmen zum Infektionsschutz einher. Wie diese konkret aussehen, ist noch nicht klar.

Derweil zeigt eine Studie, wie viele Corona-Fälle durch die Maskenpflicht verhindert werden können.

Corona in Deutschland: Merkel-Sprecher sieht bedenkliche Entwicklung - neuer Massenausbruch in Schlachtbetrieb

Erstmeldung vom 7. Oktober, 15.42 Uhr: Berlin/München - Die Bundesregierung warnt vor einem Verlust der Nachverfolgbarkeit bei der Ausbreitung des Coronavirus*. „Wir haben sprunghaft ansteigende Zahlen, insbesondere in einigen deutschen Großstädten, auch in der Hauptstadt“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Fälle seien nicht mehr einem einzelnen Ausbruchsgeschehen zuzuordnen. Das lasse befürchten, „dass es zu einer weiteren diffusen Verbreitung des Virus kommen kann“, sagte Seibert.

Die Gesundheitsämter müssten weiterhin in der Lage bleiben, Infektionsketten zu verfolgen und zügig zu unterbrechen. „Und mit steigenden Zahlen ist einfach zu befürchten, dass Gesundheitsämter an den Rand oder über den Rand ihrer Fähigkeiten hinaus kommen“, sagte Seibert. „Die Pandemie werden wir nur eindämmen können, wenn wir die Infektionsketten erkennen und durchbrechen.“

Corona in Deutschland: Stuttgart verschärft Auflagen für Feiern

Aufgrund steigender Infektionszahlen verschärft die Stadt Stuttgart ihre Corona-Auflagen. Von Freitag an und für die kommenden zwei Wochen sind Feiern in privaten Räumen nur noch erlaubt, wenn weniger als 25 Menschen zusammenkommen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. In der Öffentlichkeit oder in angemieteten Räumen liegt die Grenze bei 50 Teilnehmern.

‼️ #Corona-Fallzahlen steigen auch in #Stuttgart besorgniserregend. Das Überschreiten des Schwellenwertes von 35 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen hat die Landeshauptstadt heute dazu veranlasst, private Feiern einzuschränken. ▶️https://t.co/ShcBOFezdw pic.twitter.com/ebBj9AHYQY — Stadt Stuttgart (@stuttgart_stadt) October 7, 2020

In ganz Deutschland ließen sich Corona-Ausbrüche vermehrt auf Feiern und Partys zurückführen, sagte der Leiter des Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt. „Überall dort, wo Menschen auf engem Raum zusammenkommen, laut reden, sich locker austauschen, verbreiten sich Viren. Wenn wir Infektionen nachverfolgen und Ketten durchbrechen wollen, müssen wir den Hebel hier ansetzen“, sagte er.

Corona in Deutschland: Größere Zahl von Infektionen in großem Schlachthof in Niedersachsen

Erneut hat es in einem großen Schlachthof in Niedersachsen eine größere Zahl von Corona-Infektionen* gegeben. In dem Betrieb in Emstek im Landkreis Cloppenburg seien bei Tests unter Mitarbeitern in den vergangenen Tagen insgesamt 63 Fälle bekannt geworden, teilte Landrat Johann Wimberg (CDU) am Mittwoch mit. Der Schwerpunkt der Infektionen sei im Bereich der Grobzerlegung festgestellt worden. Mitarbeiter im Bereich der Schlachtung seien hingegen kaum betroffen. Der Betrieb in dem zum Vion-Konzern gehörende Schlachthof solle zunächst eingeschränkt, aber nicht komplett heruntergefahren werden.

Ob das öffentliche und private Leben wegen der Neuinfektionen flächendeckend im Landkreis eingeschränkt werden muss, stehe noch nicht fest, sagte Wimberg. „Ad hoc sehen wir das nicht.“ Das Infektionsgeschehen sei bislang auf den Bereich des Schlachthofes eingrenzbar. Er rechne aber damit, dass die Zahl von Neuinfektionen wieder die kritische Marke von 50 Fällen auf 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen überschreiten werde.

Rubriklistenbild: © Sebastian Gollnow/dpa