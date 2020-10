Coronavirus in Europa: Deutsches Nachbarland schlägt Alarm - so viele Todesfälle wie nie zuvor

Die Coronavirus-Fallzahlen erreichen in Europa neue Höchstwerte. Ein deutsches Nachbarland schlägt Alarm. Behörden rechnen mit dem Schlimmsten.

Update vom 7. Oktober, 21.08 Uhr: Die Corona-Zahlen in Deutschlands Nachbarländer steigen kontinuierlich. Nach Tschechien und Dänemark (siehe vorherige Updates) meldet nun auch Frankreich neue Rekordwerte. Im flächengrößten EU-Land wurden am Mittwoch 18.746 Neuinfektionen registriert - so viele wie nie zuvor. Die Lage in der Grande Nation ist damit weiterhin besorgniserregend. Die Fallzahlen befinden sich seit Wochen im fünfstelligen Bereich.

Coronavirus in Europa: Dänemark schlägt Alarm - so viele Todesfälle wie noch nie zuvor

Update vom 7. Oktober, 16.35 Uhr: Die in Dänemark geltenden Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung werden bis zum 31. Oktober verlängert. Das gab Gesundheitsminister Magnus Heunicke am Mittwoch in Kopenhagen bekannt. Nach einem vorherigen Anstieg der dänischen Infektionszahlen hatte die Regierung in Kopenhagen Mitte September neue Beschränkungen eingeführt. Restaurants, Cafés und Kneipen in ganz Dänemark müssen seitdem bereits um 22.00 Uhr schließen. Zudem muss man seither in allen Lokalen einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Die maximale Teilnehmerzahl für öffentliche Versammlungen wurde auf 50 herabgesetzt, das wurde später auch auf private Veranstaltungen etwa in Restaurants erweitert. Arbeitnehmer werden aufgefordert, wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten. Soziale Kontakte sollen die Dänen generell begrenzen und den öffentlichen Nahverkehr in Stoßzeiten meiden. Mittlerweile haben sich die Corona-Zahlen in Dänemark wieder etwas gebessert. Dies sei jedoch kein Grund, um auf dem Weg in die Winterzeit den Griff um das Virus zu lockern, sagte Heunicke. Die Infektionszahlen in der Region um Kopenhagen seien fallend, aber das Niveau sei weiterhin hoch.

Derweil zeigt eine Studie, wie viele Corona-Fälle durch die Maskenpflicht verhindert werden können.

Corona in Tschechien: Rekord bei den täglichen Neuinfektionen

In Tschechien spitzt sich die Corona-Lage immer weiter zu. Das EU-Land verzeichnete einen Rekord bei den täglichen Neuinfektionen. Am Dienstag kamen 4457 bestätigte Fälle hinzu, wie am Mittwoch aus Behördendaten hervorging. 13 Menschen starben in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung, was die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 794 erhöhte.

(1/3) Neuer Rekord bei #Corona-Neuinfektionen in #Tschechien: Gestern wurden 4.457 Menschen positiv getestet, aktuell sind 40.440 Menschen infiziert. Im europaweiten Vergleich verzeichnet Tschechien das stärkste Wachstum mit 326,8 #Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner/14 Tage. pic.twitter.com/NFtOxx3Qxo — LandesEcho (@LandesEchoPrag) October 7, 2020

„Wir sind in der Phase eines relativ intensiven Anstiegs“, sagte Gesundheitsminister Roman Prymula nach Angaben der Agentur CTK. Der 56-Jährige kündigte an, dass er am Freitag radikalere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus bekanntgeben werde. Zudem wolle er dem Kabinett vorschlagen, Medizinstudenten zum Einsatz in den Krankenhäusern zu verpflichten.

Würde man jetzt nicht handeln, bestünde die Gefahr, dass das Gesundheitssystem bis Ende des Monats zusammenbreche, warnte der sozialdemokratische Innenminister Jan Hamacek. Er schloss indes einen „kompletten Lockdown“, also ein nahezu vollständiges Herunterfahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens, aus.

Corona in Europa: Corona-Hotspot in Polen

Erstmeldung: Warschau - Es sind keine guten Nachrichten. Polen vermeldet seit Anfang Oktober dramatische Corona-Fallzahlen. Die Rekordwerte bei den Corona-Neuinfektionen scheinen sich täglich zu überholen. Das Land hat erneut einen Rekordwert erreicht: Innerhalb 24 Stunden wurden 3003 neue Corona-Fälle verzeichnet, teilte das Gesundheitsministerium in Warschau am Mittwoch mit. Im gleichen Zeitraum starben 75 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus - so viele wie nie zuvor, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. „Wir müssen damit rechnen, dass wir in den kommenden Tagen viele Todesfälle haben werden“, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Bei den Neuinfektionen* lag der Schwerpunkt mit 527 Fällen in der Region um die Hauptstadt Warschau, aber auch Kleinpolen im Süden des Landes (357) und Schlesien (286) waren stark betroffen. Erst am Samstag wurde der bisherige Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht, er lag bei 2367 Neuinfektionen.

Polen bald auf der Liste der Corona-Risikogebiete?

In Polen haben sich nach offiziellen Angaben bislang 107.319 Menschen mit Sars-CoV-2* infiziert. 2792 Menschen starben demnach in Zusammenhang mit dem Virus. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner. Das Land wird vom Robert-Koch-Institut bislang nicht als Risikogebiet eingestuft

Corona in Europa - Die Fallzahlen steigen in vielen Ländern

Das Europäische Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (ECDC) veröffentlicht auf seiner Webseite die Corona-Fallzahlen in Europa.

In Europa haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie bisher 3.704.683 Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, teilt das ECDC mit (Stand 7. Oktober).

infiziert, teilt das ECDC mit (Stand 7. Oktober). 193 001 Todesfälle wurden bisher in Europa registriert.

Corona: Cafés und Bars in Brüssel müssen für einen Monat schließen

Belgien gilt in Deutschland bereits als Corona-Risikogebiet (seit 30. September). Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung für das ganze Land ausgesprochen. Wegen sehr hoher Corona-Zahlen müssen Cafés und Bars jetzt in der belgischen Hauptstadt Brüssel erneut schließen. Die strikte Maßnahme gilt von diesem Donnerstag an für einen Monat. Dies entschieden die Bürgermeister der 19 Brüsseler Kommunen am Mittwoch, wie die Nachrichtenagentur Belga berichtete. Restaurants dürfen offen bleiben.

Bereits am Dienstag waren die Corona-Regeln für das gesamte Land verschärft worden. So sollen die Bürger von Freitag an pro Monat nur noch mit drei Personen außerhalb der Familie engen Kontakt pflegen. Im Café dürfen nur noch vier Leute zusammensitzen. Um 23.00 Uhr ist Sperrstunde. Arbeit von Zuhause aus wird dringend empfohlen.

Corona-Lage in Europa: Zahlen in der Schweiz sprunghaft angestiegen

Auch die Zahl der Corona-Ansteckungen ist in der Schweiz sprunghaft angestiegen. Nach durchschnittlich 500 Neuinfektionen in der vergangenen Woche meldete das Bundesamt für Gesundheit am Mittwoch für die Schweiz und Liechtenstein 1077 Ansteckungen innerhalb von 24 Stunden. Am Vortag waren es 700 neue Fälle. Die Zahl lag zuletzt im April bei mehr als 1000 Fällen.

Die Schweiz zählt die Infektionen im kleinen Fürstentum Liechtenstein mit. Dort wurden aber nur drei Neuinfektionen gemeldet. Der Kanton Bern kündigte am Mittwoch eine Maskenpflicht beim Einkaufen an. Nur rund die Hälfte der 26 Kantone schreiben eine Maskenpflicht beim Einkaufen vor. In den vergangenen zwei Wochen hatten 5,3 Prozent aller Tests ein positives Ergebnis. (dpa/ml). *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks

