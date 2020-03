Coronavirus-Alarm in Italien: Südtirol als Risikogebiet eingestuft - Zahl der Todesopfer steigt sprunghaft an 

In Italien ist die Lage nach dem Corona-Ausbruch weiter sehr ernst. Das Robert Koch-Insitut (RKI) hat eine Region nun in ein Risikogebiet eingestuft. Das sorgt für Unverständnis.

In Italien breitet sich das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2* aus.

breitet sich das neuartige aus. Besonders Norditalien ist besonders heftig von Covid-19 betroffen.

betroffen. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat eine Region nun als Risikogebiet eingestuft.

Update vom 6. März 2020, 18.29 Uhr: Die Zahl der Coronavirus-Infizierten und der Toten in Italien steigt trotz umfangreicher Gegenmaßnahmen stetig an. Insgesamt seien nun 4636 Menschen infiziert, erklärte der Zivilschutz am Freitag in Rom. Am Vorabend waren es noch rund 3800. 197 Menschen starben bisher - ein Anstieg um rund 50 Fälle im Vergleich zum Vortag. Am stärksten betroffen sind die Regionen Lombardei und Emilia-Romagna. In Südtirol - das Deutschland mittlerweile als Risikogebiet einstuft - sind es vier Infizierte.

Update vom 6. März 2020, 14.54 Uhr: Im Vatikan gibt es nun einen ersten Coronavirus-Fall. In der Vatikanklinik wurde am Donnerstag ein Patient positiv auf das neuartige Coronavirus getestet, wie Vatikansprecher Matteo Bruni am Freitag mitteilte.

Coronavirus in Italien: Südtirol erstaunt über Deutschland

Update vom 6. März 2020, 14.47 Uhr: Südtirol hat mit Unverständnis auf die Einstufung als Coronavirus-Risikogebiet durch Deutschland reagiert. Die Provinz in Norditalien halte alle nationalen und internationalen Vorgaben für Tests auf den Erreger der neuen Lungenkrankheit ein, sagte eine Sprecherin des Landeshauptmanns Arno Kompatscher in Bozen gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. Südtirol selbst habe bisher nur zwei Sars-CoV-2-Infektionsfälle registriert. Einer davon sei noch nicht durch die zuständigen Stellen in Rom bestätigt. Der zweite Mensch sei bereits wieder auf dem Weg des Gesundwerdens.

Coronavirus-Ausbruch in Italien: Auswärtiges Amt aktualisiert Reisehinweise

Update vom 6. März 2020, 13.09 Uhr: Das Auswärtige Amt hat die Reise- und Sicherheitshinweise für Italien aktualisiert und rät jetzt Bundesbürgern von Reisen auch nach Südtirol ab. „Von nicht erforderlichen Reisen in die Regionen Südtirol, Emilia-Romagna und Lombardei sowie in die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien wird derzeit abgeraten“, ist auf der Webseite des Auswärtigen Amt zu lesen.

Coronavirus-Alarm in Italien: Südtirol als Risikogebiet eingestuft

Erstmeldung vom 6. März 2020

Berlin - In Europa ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen nach Angaben der EU-Behörde ECDC am Donnerstag auf rund 4200 Fälle gestiegen. Epizentrum ist Italien. Laut dem Zivilschutz gibt es in Italien alleine 148 Tote und mehr als 3800 Infizierte (Stand 6. März 2019).

Nachdem Italien bereits Schulen und Universitäten im gesamten Land geschlossen hatte, stufte das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstagabend nun Südtirol als Risikogebiet ein. Daneben gelten auch die italienischen Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien als Risikogebiete - ebenso wie Regionen in China, Südkorea und dem Iran.

Coronavirus SARS-CoV-2 Risikogebiete laut dem RKI

In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan)

Im Iran: Provinz Ghom, Teheran

In Italien: Südtirol, Region Emilia-Romagna, Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien.

In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)

Risikogebiete definiert das Robert Koch-Institut wie folgt: „Risikogebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch ("ongoing community transmission“) vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das Robert Koch-Institut verschiedene Indikatoren (u.a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen, Maßnahmen (z.B. Quarantäne ganzer Städte oder Gebiete), Exportierte Fälle in andere Länder/Regionen). Die Situation wird jeden Tag neu bewertet, bei Bedarf werden die Risikogebiete angepasst."

Coronavirus in der EU: Bleiben die Grenzen offen?

Trotz der raschen Ausbreitung des Coronavirus ist Gesundheitsminister Jens Spahn gegen Reisebeschränkungen* innerhalb der Europäischen Union. „Ich fände jede Maßnahme, die zur Einschränkung des Reiseverkehrs über die Grenze führt, angesichts dessen, was wir über das Virus Stand heute wissen, weiterhin nicht für angemessen“, sagte der CDU-Politiker am Freitag vor einem EU-Sondertreffen in Brüssel. „Und wenn wir da einen Konsens hätten heute, fände ich das ein wichtiges Signal.“

dpa/ml

