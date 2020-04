Coronavirus: Schulen und Kitas geschlossen - Wie schnell gelingt die Rückkehr?

Das Coronavirus gilt noch nicht als besiegt, können Schulen und Kitas dennoch bald wieder die Arbeit aufnehmen? Die öffentliche Meinung ist eindeutig.

Seit Wochen können Schüler wegen des Coronavirus nicht die Schule besuchen.

nicht die Schule besuchen. Die Infektionszahlen in Deutschland stagnieren - wie reagiert die Politik?

in stagnieren - wie reagiert die Politik? Viele Menschen fordern sukzessive die Rückkehr ins normale Leben .

Viele Menschen fordern sukzessive die Rückkehr ins normale Leben.

Berlin - Das Coronavirus* stellt das öffentliche Leben in Deutschland seit geraumer Zeit auf eine harte Probe. Angesichts der stagnierenden Verdachtsfälle und einer im Vergleich zu vielen anderen Ländern minimale Erkrankungsrate an der Lungenkrankheit Covid-19* fordert ein großer Teil der Bevölkerung die Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen.

Coronavirus: Sind die Schulen im Mai wieder geöffnet?

Stand jetzt bleiben die Schulen in den Bundesländern bis zum 17. April (Freitag) geschlossen. Wie es in der Woche danach weitergeht, wird nach Ostern am 15. April verkündet. Auch Kindertagesstätten (Kitas) sind - außer für die entsprechenden Notfälle geschlossen - vom Lockdown* betroffen und Millionen Eltern fragen sich, wann der Nachwuchs wieder die Einrichtung besuchen kann.

+ Leeres Klassenzimmer wegen Corona: Ist dieses Bild auch im Mai 2020 noch aktuell? © dpa / Fabian Strauch

Laut einer Kantar-Umfrage im Auftrag der Bild plädiert die Mehrheit der Deutschen für eine schrittweise Rückkehr in einen geregelten Alltag, wie er noch bis in den März hinein existierte. Auf Platz zwei der gewünschten Maßnahmen liegt mit 53 Prozent, dass Schulen und Kitas wieder öffnen. Ganz oben auf der Rangliste: Treffen in kleineren Gruppen wieder erlauben (66 Prozent).

Schulen wegen Coronavirus zu: Wann finden die Abiturprüfen statt?

Als Regierungsberaterin agiert in der Corona-Krise die Nationalakademie Leopoldina. Sie hat nun Empfehlungen für eine Rückkehr zur Normalität ausgearbeitet. Am Montag (13. April) haben Forscher vorgeschlagen, dass die Schulen "so bald wie möglich" wieder geöffnet werden sollten - und das zunächst für jüngere Kinder.

Schulen in NRW auch nach Ostern leer - Stufenplan für Kitas in Planung

Allerdings sind es die größeren Schulbesucher, bei denen es aufgrund anstehender Prüfungen zu einem zusätzlichen Zeitdruck kommt: Laut aktuellem Vorhaben finden im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen die Abiturprüfungen am 12. Mai statt - drei Wochen nach dem ursprünglich vorhergesehenen Termin. Weitere Bundesländer zogen nach, nachdem sich die Ministerpräsidenten geeinigt hatten, dass das Abitur auch im Jahr 2020 trotz der Corona-Umstände stattfinden soll.

Zum weiteren Vorgehen äußerte sich der nordrhein-westfälische Familienminister Joachim Stramp am Dienstagvormittag. Er erwarte derzeit keine Rückkehr zu regulär geöffneten Schulen und Kitas im gesamten Bundesland. Zumindest nicht unmittelbar nach den Osterferien. Gegenüber der WAZ meinte Stramp, es sei „ausgeschlossen, dass schon am kommenden Montag Schulen und Kitas wieder regulär öffnen.“

Für Kitas sei ein Stufenplan in Arbeit, der in Verbindung mit einem Maßnahmenkatalog und entsprechenden Hygieneregeln durchgesetzt werden könnte. Allerdings würde der Katalog zuerst mit älteren Kindern eingeübt werden. Eine Wiedereingliederung nach Jahrgängen könnte dann im Idealfall stattfinden.

Abitur Bayern: Prüfungen am 20. Mai mit Atemschutzmaske in der Schule?

Auch in Bayern hält das Kultusministerium bis heute daran fest, dass am 20. April wieder die Schule besucht werden kann. Dass sich dann jedoch alle Schulpflichtigen gleichzeitig wieder im Klassenzimmer einfinden, erscheint kurz nach Ostern absolut unwahrscheinlich. Bayerns Kultusminister gab kürzlich bereits bekannt, dass er sich einen „Stufenplan“ vorstellen könne, wie Merkur.de* schildert. Während viele Menschen die anvisierte Öffnung von Schulen und Kitas begrüßen, kursieren im Netz auch kritische Reaktionen.

Etwas Abstrakt gedacht aber...

2.51 Millionen Schüler bedeutet auch 2.51 Millionen Schutzmasken pro Schultag.



Schulen für Prüfungen oder überhaupt aufzumachen ist nicht nur unwirtschaftlich sondern auch unnötig.#abitur2020 #Abitur #Corona — Promĕthĕus (@Prometheus1020) April 9, 2020

Laut derzeitigen Planungen finden die Abiturprüfungen in Bayern am 20. Mai statt. Gut möglich, dass zur Einhaltung dieses Termins auch der Einsatz eines Mund-Nasen-Schutzes stattfindet. Manch andere Bundesländer in Deutschland haben das Abi-Problem nicht mehr: In Rheinland-Pfalz und Hessen sind die Prüfungen bereits absolviert.

Kitas wegen Corona geschlossen: Öffnung „im Interesse ihres Wohlergehens“

Dietmar Woidke, Brandenburgs Ministerpräsident, hält eine Lockerung der vorherrschenden Beschränkungen für enorm wichtig - gerade im Hinblick auf Kinder, die derzeit größtenteils zuhause verweilen: „Im Interesse der Kinder und ihres Wohlergehens wäre es gut, dass möglichst viele von ihnen bald wieder in Krippe, Kita und Schule gehen können“, lässt der SPD-Politiker in einem Interview gegenüber der Funke Mediengruppe verlauten.

Sie befürchten, sich mit Coronaviren angesteckt zu haben?

