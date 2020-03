Corona in Spanien: 600 Tote binnen 24 Stunden - doch eine Zahl sorgt für einen Hoffnungsschimmer

Wie Italien ist auch Spanien schwer durch das Coronavirus in Mitleidenschaft gezogen. Täglich steigt die Zahl der Infizierten und der Todesfälle. Die Entwicklungen im News-Ticker.

Das Coronavirus* sorgt in Spanien für verheerende Ausmaße.

für verheerende Ausmaße. Die Zahl der Todesfälle und der Infizierten steigt.

und der steigt. In Spanien gilt die Ausgangssperre bis 11. April.

bis 11. April. Hier finden Sie die grundlegenden Fakten zum Coronavirus und die Corona-News aus Deutschland. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte. Derzeit gibt es die folgenden Empfehlungen zu Corona-Schutzmaßnahmen.



Update 15.07 Uhr: Die Behörden in Spanien zeigen sich trotz der verheerenden Zahlen aus den letzten Tagen vorsichtig optimistisch: Man glaubt, den Höhepunkt der Epidemie bald erreicht zu haben. Hintergrund ist, dass der Anstieg der Neuinfektionen prozentual abnimmt und am Samstag nur noch bei rund elf Prozent liegt. Aktuell müssen etwa 40000 Menschen landesweit in Krankenhäusern behandelt werden.

Update 12.38 Uhr: Im besonders schwer vom Coronavirus betroffenen Spanien sind innerhalb von 24 Stunden 832 neue Todesopfer verzeichnet worden. Das ist der höchste Anstieg, der in dem Land bislang registriert wurde, wie die Gesundheitsbehörden in ihrer täglichen Bilanz mitteilten. Insgesamt kletterte die Zahl der Opfer seit Freitag auf knapp 5700. Auch die Zahl der Infizierten stieg weiter an und lag am Samstagmittag bei rund 72 000, etwa 8000 mehr als am Vortag. Jedoch hält sich damit der prozentuale Anstieg seit Tagen relativ niedrig.

Mehr als 12 000 Menschen sind bereits wieder gesund. Die am heftigsten betroffene Region bleibt Madrid, wo fast die Hälfte aller Todesfälle verzeichnet wurde.

Spanien ist nach Italien das am schwersten von der Krise betroffene Land Europas. Mittlerweile muss auch hier das Militär beim Transport der Leichen helfen. Dies teilte das Gesundheitsministerium am Samstag im Amtsblatt mit.

Spanien in der Corona-Krise: Experten schätzen Anzahl der Infizierten in neuer Dimension

Update 28. März 2020, 8.47 Uhr: Für Toni Kroos und seine Teamkollegen vom spanischen Fußball-Giganten Real Madrid ist die Corona-Quarantäne nach zwei Wochen vorüber - zumindest offiziell. Nach einem positiven Test beim Real-Basketballer Trey Thompkins war am 12. März auch die gesamte Fußball-Abteilung unter häusliche Isolation gestellt worden.

Laut der Zeitung AS hat der Verein bestätigt, dass kein weiterer Real-Profi an COVID-19 erkrankt ist. Zunächst ändert sich nun nicht viel: Die Spieler arbeiten individuelle Fitnesspläne ab, an gemeinsames Training ist angesichts der angespannten Lage in Spanien nicht zu denken.

Update vom 27. März, 22.30 Uhr:Von einem peinlichen Rückschlag für die spanische Regierung im Kampf gegen Coronaschreibt die F.A.Z., und beruft sich auf das Instituto de Salud Carlos III.. Dem Bericht zufolge hat das Gesundheitsministerium 58.000 Schnelltests an einen chinesischen Hersteller zurückschicken müssen, weil die Zuverlässigkeit dieser Tests angeblich nur bei 30 Prozent liege.

Die Regierung habe zuvor 640.000 Schnelltests angekündigt, um den internationalen Rückstand aufzuholen, heißt es in dem Bericht weiter. Fachleute würden ferner befürchten, dass in Spanien schon über eine halbe Million Menschen mit dem Coronavirus infiziert ist.

Corona in Spanien: Bericht - Tausende deutsche Camper müssen nach Deutschland zurück

Update vom 27. März, 20.50 Uhr: Spanien macht alle Hotels und Camping-Anlagen für Touristen dicht.

Die Folge: Zu Tausenden müssen Camper laut Auto Bild das Land in Richtung ihrer Heimat verlassen, darunter auch viele Deutsche. Dem Bericht zufolge sind über den Winter bis ins Frühjahr rund 50.000 Deutsche in Spanien, um dem kalten Winter daheim zu entfliehen - nicht selten sind diese 65 Jahre alt oder älter. Sprich: Rentner.

Haben diese aber keinen Erst- oder Zweitwohnsitz auf der iberischen Halbinsel, müssen sie nun ausreisen. Dabei haben die EU-Mitgliedstaaten wegen der sich ungebremst ausbreitenden Coronavirus-Pandemie ihre Grenzen geschlossen.

+ Barcelona: Soldaten in Schutzanzügen gehen mit Abstand in Richtung eines Seniorenheims, wo sie Desinfektionsmaßnahmen durchführen sollen. © picture alliance/dpa / David Zorrakino

Bislang würden die deutschen Camper, die zurückreisen, sowohl die Grenze zwischen Spanien und Frankreich als auch zwischen Frankreich und Deutschland passieren dürfen, heißt es jedoch. Zudem seien Ruhepausen über Nacht auf Parkplätzen noch gestattet.

Update vom 27. März, 19.20 Uhr: Nach dem früheren Real-Madrid-Präsidenten Lorenzo Sanz (76) ist die zweite spanische Sportpersönlichkeit an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben: der frühere Läufer Santiago Llorente.

Im Alter von nur 61 Jahren erlag der frühere Leichtathlet Covid-19. Dies gab der europäische Leichtathletik-Verband European Athletics an diesem Freitag bekannt. Llorente hatte 1977 bei der Cross-WM der U20 in Düsseldorf Silber geholt und gehörte in den 80er-Jahren zu den Topläufern seines Landes.

Corona in Spanien: Wieder tausende Infizierte innerhalb von 24 Stunden

Update vom 27. März, 17.11 Uhr: Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemi e keimt im schwer betroffenen Spanien erstmals konkrete Hoffnung. Die Zahl der Infektionsfälle kletterte am Freitag zwar erneut kräftig in die Höhe: In nur 24 Stunden stieg sie um knapp 8000 auf gut 64 000, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

+ Das Coronavirus trifft auch Spanien schlimm. © dpa / Eduardo Parra

Mit 14 Prozent sei der Anstieg aber der niedrigste der vergangenen Tage, betonte der Leiter der Behörde für gesundheitliche Notfälle (CCAES), Fernando Simón, auf seiner täglichen Pressekonferenz.

Simón sprach von „vielversprechenden Daten, die uns etwas Hoffnung machen“. Man nähere sich dem Höhepunkt der Pandemie, nach dem eine Verbesserung der Lage eintreten werde. Auch beim Anstieg der Zahl der Todesopfer und der Einweisungen von Covid-19-Kranken in Krankenhäuser und Intensivstationen mache sich „eine Stabilisierung, eine leichte Abflachung“ der Kurve bemerkbar. Zudem liege die Zahl der als gesund entlassenen Infizierten bereits bei knapp 10.000 - das sind rund 6.000 mehr als am Vortag.

Erstmeldung vom 27. März, 15 Uhr: Corona in Spanien: 600 Tote innerhalb von 24 Stunden - Experten mit schlimmer Vermutung

Madrid - Das Coronavirus hält Spanien in Atem und fordert tausende Menschen leben. Nach Italien ist Spanien weiterhin das Land in Europa, das vom neuen Virus Sars-CoV-2 am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wird.

Corona in Spanien: 600 Todesfälle innerhalb von 24 Stunden

Offiziellen Zahlen zufolge sind mittlerweile mehr Menschen in Spanien an den Folgen des Coronavirus* gestorben als in China, von wo sich das Virus ausgebreitet hatte.

Wie in den vergangenen Tagen steigt die Zahl der Infizierten* und der Toten auch weiterhin kräftig an. In den letzten 24 Stunden seien knapp 8.000 neue Infektionsfälle registriert worden. Hierdurch sei die Gesamtzahl auf gut 64.000 geklettert, wie das Gesundheitsministerium am Freitag in seiner täglichen Bilanz mitteilte. Die Zahl der Toten stieg unterdessen auf knapp 4.900, was einem Plus von 600 innerhalb eines Tages entspricht. Wie morgenpost.de berichtet, vermuten Experten wie Mikrobiologe Gabriel Reina, dass die wahre Infektionszahl vier bis fünf Mal höher ist, als dies offiziell angegeben wird.

Corona in Spanien: Patienten fliehen aus Krankenhäusern

Als Epizentrum des Coronavirus gilt weiterhin Spaniens Hauptstadt Madrid. Das Gesundheitssystem ist überlastet, Krankenhäuser, Kliniken und medizinisches Personal am Limit. Hinzu kommen steigende Neuinfektionen bei Klinikpersonal.

Ein Ende ist in Spanien noch nicht absehbar. Wie schlimm die Zustände in Spanien tatsächlich sind, zeigt unter anderem die Meldung, dass Corona-Patienten aus Kliniken flüchteten und ein Eisstadion vorläufig in ein Leichenhaus umfunktioniert wurde.

Der Stadtrat versicherte dabei, dass es sich um ein „Zwischendepot“ handelte, das in erster Linie darauf abziele, „den Schmerz der Familien der Opfer und die Situation in den Madrider Krankenhäusern zu lindern“.

Corona in Spanien: Ausgangssperre bis 11. April

Angesichts der kritischen Corona-Lage sind die strengen Ausgangssperren* in Spanien am Mittwoch um zwei Wochen bis zum 11. April verlängert worden.

Unterdessen spitzt sich auch die Lage in Frankreich zu. In Deutschland warnen die Behörden Kliniken vor „erhöhtem Bedrohungsrisiko“.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks

Rubriklistenbild: © dpa / Walter Diaz