Tragisches Zugunglück auf Brücke in Dänemark: Insassen berichten von dramatischen Szenen

Bei einem Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt (Storebælt) in Dänemark sind am Mittwochmorgen sechs Menschen ums Leben gekommen.

Update vom 2. Januar, 11.51 Uhr: Unter Berufung auf die dänische Zeitung BT zitiert bild.de einen Insassen des verunglückten Zuges, den 26-jährigen Tore Bentsen: „Der Zug bremste sehr scharf, und dann war es so, als würde Sand auf die Seite des Waggons geworfen werden. Wir wissen nur sehr wenig. Die Rettungskräfte gehen im Moment durch die Waggons und schauen, ob wir alle okay sind.“

Passagierin Li Peng sagte laut bild.de gegenüber dem Fernsehsender TV2: „Plötzlich gab es ein komisches Geräusch. Es wurde immer lauter, und dann gingen drei Fenster kaputt, aber der Zug fuhr weiter. Ich kann nicht sagen, wie lange noch. Vielleicht noch zwei Minuten. Ich stand unter Schock und bin unter meinen Sitz gekrochen. Ich war sehr nervös, und die Leute zitterten.“

Tragisches Zugunglück in Dänemark: Sechs Tote

Kopenhagen - Bei dem Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt (Storebælt) in Dänemark sind nach Polizeiangaben mindestens sechs Menschen getötet und 16 weitere verletzt worden. Das sei der vorläufige Stand, teilte die Polizei der Region Fünen (Fyn) am Mittwochvormittag mit. Sie bestätigte damit die Zahl der Todesopfer, die die dänische Bahngesellschaft DSB der Deutschen Presse-Agentur genannt hatte.

Fahrzeuge könnten die Brücke seit Mittwochvormittag in östlicher Richtung wieder mit verminderter Geschwindigkeit befahren, teilte die Polizei mit. Sie bat darum, keine Bilder vom Unglücksort zu machen.

Storebælt-Brücke in Dänemark: Zug auf Brücke von Gegenstand getroffen

Auf der 18 Kilometer langen Brücke über den Großen Belt war ein Zug am Mittwochmorgen von einem Gegenstand getroffen worden, der Medienberichten zufolge von einem entgegenkommenden Güterzug stammte. Genaueres dazu war zunächst unklar. Die Brücke verbindet die dänischen Inseln Fünen und Seeland (Sjælland) und ist damit einer der wichtigsten Verkehrswege Dänemarks. Auf Seeland liegt auch Kopenhagen.

Zugunglück auf Brücke in Dänemark: Weitere Brücke wegen Unwettern gesperrt

Zuvor hatte heftiger Wind bereits in weiten Teilen Skandinaviens zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Auch der Fährverkehr wurde durch den Sturm beeinträchtigt. In Schweden waren am Mittwochmorgen wegen umgestürzter Bäume mehr als 100 000 Haushalte ohne Strom.

#Sturmtief #ZEETJE wütet über Teilen Skandinaviens: Spitzenböen bis 140 km/h (Bft 12). In #Dänemark verheerendes #Zugunglück, in #Schweden über 100 000 Haushalte ohne Strom. Höhepunkt überschritten, über der östlichen Ostsee aber bis morgen noch sehr stürmisch! /V pic.twitter.com/k9u3dfpGtJ — DWD (@DWD_presse) 2. Januar 2019

Die 18 Kilometer lange Brücke über den Großen Belt und die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden waren wegen heftigen Windes für den Autoverkehr gesperrt worden.

+ Ein Passagierzug steht auf der Brücke über dem großen Belt nach dem Zugunglück am Mittwochmorgen. © AFP / TIM K. JENSEN

