9 Dinge, die sich andere Länder ausnahmsweise mal von Deutschland abschauen können

Von: Jana Stäbener

Das 49-Euro-Ticket kommt im Ausland gut an – es wird sogar nachgemacht. Deutschland als Vorbild? BuzzFeed News hat weitere Vorschläge für unsere europäischen Nachbarn.

Frankreich will das 49-Euro-Ticket, das die Bundesbauministerin gegen Kritik verteidigt, ebenfalls einführen. Am Donnerstag, 7. September 2023, bekräftigte Verkehrsminister Clément Beaune im Fernsehsender Franceinfo seine Pläne, ein solches Angebot einzuführen. Das ­Ticket solle „in der Größenordnung“ von 49 Euro ab Sommer 2024 auf den Markt kommen und Franzosen und Französinnen jedes Alters unbegrenztes Reisen im öffentlichen Nahverkehr ermöglichen.

Übrigens: Mit dem 49-Euro-Ticket erreicht man schon jetzt einige Nachbarländer.

49-Euro-Ticket auch in Frankreich: Deutschland Vorbild für andere Länder?

Emmanuel Macron hatte in einem Interview am Montagabend, 4. September 2023, die Idee eines 49-Euro-Tickets in Frankreich auf die Agenda gebracht und Transportminister Clément Beaune mit dessen Einführung beauftragt. Dass er sich eine deutsche politische Maßnahme abschaut, freut den deutschen Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).



Er reagiert auf die französischen Pläne zur Einführung eines 49-Euro-Tickets wie in Deutschland und spricht auf X (ehemals Twitter) von einem „großen Signal für ein modernes ÖPNV-Angebot“. Er könne sich vorstellen, dass beide Tickets „auch künftig grenzüberschreitend anerkannt“ werden. „Perspektivisch“ sehe er ein solches Ticket „für ganz Europa“, mit dem man dann nach Paris, London und Co. könnte.

Es gibt viele Dinge, bei denen sich wohl eher Deutschland eine Scheibe von seinen europäischen Nachbarländern abschneiden kann – zum Beispiel bei diesen genialen Hitze-Hacks aus dem Ausland, die uns abkühlen könnten. Auch beim Thema Klimaschutz zeigen fünf Bilder die bittere Realität in Deutschland, denn während es in Paris monatliche autofreie Tage gibt, kann man die in Berlin an einer Hand abzählen.



Doch beim 49-Euro-Ticket ist es Deutschland wohl gelungen, ein Vorbild für andere Länder zu sein. BuzzFeed News Deutschland sammelt weitere neun Dinge, die zumindest Potenzial hätten, dass sie sich jemand abschaut.

1. Unser Pfandsystem

Person mit Leergut auf dem Weg zum Flaschenautomaten. © Imago

Denn DAS ist wirklich eine gute Sache.

2. Mülltrennung

Müll richtig trennen – eine Wissenschaft für sich. © Bernd Weißbrod/ dpa

Genauso wie unsere Mülltrennung. Davon bitte auch im europäischen Ausland mehr!

3. Unsere strikte Nachtruhe

Wenn die Nachbarn zu laut sind, wird in Deutschland auch mal gerne hart durchgegriffen. © AndreyPopov / imago

Ab 22 Uhr ist gefälligst Schicht im Schacht, verstanden!!!

4. Geregelte Essenszeiten, an die sich jeder hält

Geregelte Essenszeiten könnten im Ausland doch genauso gut ankommen, wie das Deutschlandticket oder? © imagebroker/IMAGO, Shotshop/IMAGO, Collage

Um PUNKT 12 Uhr wird Mittag gemacht. Es muss schließlich alles seine Ordnung haben.

5. Sockenpflicht in Sandalen

Sind Socken in Sandalen nicht mittlerweile sowieso in? © IMAGO/Robijn Page

Die perfekte Wunderwaffe gegen A. Kälte und B. hässliche Füße.

6. Die Digitalisierung (nicht)

Ein bisschen Spaß muss sein. Digitalisierung an deutschen Schulen sieht weiterhin eher so aus.

7. Unser Pflichtbewusstsein an roten Ampeln

Mehrere Reddit-Nutzer teilten ihre „richtigen“ Anleitungen für einen Ampel-Kasten (Symbolbild). © S. Steinach/Imago

8. Allgemein funktionieren unsere Verkehrsregeln eigentlich ganz gut

Mit Tempolimit auf deutschen Autobahnen wären wir vielleicht noch ein besseres Vorbild. © Eckhard Stengel/IMAGO

Denn in Deutschland gibt es im europäischen Vergleich relativ wenig Straßenverkehrstote, zeigen Zahlen von Eurostat. Wenn Deutschland Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen einführen würde, wären es vielleicht noch weniger, denn bei den Verkehrstoten auf Autobahnen, sind wir Spitzenreiter.

9. Die ungeschriebene Regel, dass im Fahrstuhl kein Smalltalk geführt wird

