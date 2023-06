Probleme beim Deutschlandticket: Kaufprozess für viele Fahrgäste zu kompliziert

Von: Karolin Schäfer

Für 49 Euro können Fahrgäste mit dem Deutschlandticket bundesweit den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Allerdings tauchen immer wieder Probleme auf.

München – Knapp zwei Monate ist das 49-Euro-Ticket in Deutschland jetzt nutzbar. Ganz so rund verlief es bislang aber nicht. Der Andrang war riesig, in München standen Kunden teilweise stundenlang an. Bereits beim Vorverkauf des Deutschlandtickets gab es Verwirrung. Die hält offenbar auch weiter an. Denn nach Einschätzung des Fahrgastverbandes tun sich viele Kunden mit dem Kauf des bundesweiten Tickets schwer.

Probleme beim Kauf des 49-Euro-Tickets halten Interessenten ab

Der Kauf sei beim 9-Euro-Ticket besser abgelaufen, hieß es. „Man konnte das einfach am Fahrkartenautomaten als Papierversion kaufen“, sagte Andreas Schröder vom Verband Pro Bahn. Dass das Ticket nur online, über Reisezentren oder mithilfe des Aboservices zu erwerben sei, stelle viele vor Herausforderungen und sei zu kompliziert. Das halte zahlreiche Interessenten vom Kauf ab. Vor allem ältere Menschen wünschten sich eine unbürokratischere Alternative.

Seit Mai gilt bundesweit das 49 Euro teure Deutschlandticket im öffentlichen Personennahverkehr. © Sebastian Gollnow/dpa

Negativ sei auch, dass es das Ticket nur im Abo gibt. Das erschwere den Kauf vor allem Reisenden aus dem Ausland. „Keiner kommt nach Deutschland für drei Tage und kauft sich dann ein Deutschlandticket im Abo“, bemängelte Schröder. Zumindest mit einem Trick kann das Deutschlandticket auch einzeln gekauft werden.

Probleme beim Deutschlandticket – Fahrerlebnis dennoch „besser als beim 9-Euro-Ticket“

Hinzu kommt zwar, dass einige Nutzer die genauen Einsatzmöglichkeiten des Tickets nicht vollkommen verstünden und die Anerkennung in einigen Zügen nicht ganz klar sei. Schließlich gilt das 49-Euro-Ticket nicht in allen Zügen der Bahn. Allerdings sei die Zufriedenheit insgesamt überwiegend positiv. „Es ist besser als beim 9-Euro-Ticket, weil die Züge nicht so übervoll sind“, erklärte Schröder.

Da das Deutschlandticket teurer und auf Dauer angelegt sei, gebe es keine so plötzlich erhöhte Nachfrage nach Zugfahrten wie im vergangenen Sommer, als das bundesweite Ticket auf nur drei Monate begrenzt war. Das bedeute leerere Züge und stressfreieres Reisen. Fahrgäste empfänden diese Entwicklung des Reiseerlebnisses als sehr positiv. Nach Angaben des Verbands deutscher Verkehrsunternehmen haben im ersten Monat rund zehn Millionen Menschen das Ticket gekauft. (kas/dpa)