Diese Bilder haben Sie im Januar 2022 verpasst!

Immer noch tobt in Syrien der Bürgerkrieg. Auch wenn andere Regionen der Welt mehr in den Fokus rückten, dürfen wir die Menschen in Syrien nicht vergessen. Hier sieht man Proteste mit brennenden Reifen in al-Bab an der türkischen Grenze © Bakr Alkasem/afp