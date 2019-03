Was dieser Gefangene gleich mit einem Reporter macht, damit hätte wirklich niemand gerechnet

Ein Reporter interviewt einen Gefangenen - der schaut zunächst sehr böse. Was er dann macht, damit konnte nun wirklich niemand rechnen.

Ein Reporter wagte sich samt Filmteam in ein Gefängnis, um dort mit Gefangen zu sprechen. Als er gerade mit einem besonders böse blickenden Knasti spricht, reagiert dieser total unerwartet. Ein Video der Situation geht gerade auf der Plattform reddit.com viral. Dort stellen User ihre eigenen Aufnahmen oder Clips aus dem Netz online. Innerhalb kürzester Zeit bewerten dann die anderen Nutzer die neuen Videos - so entsteht eine Art "Best of"-Liste, die dann Millionen Menschen ansehen. Zurück zu unserem Video aus einem nicht näher genannten Gefängnis.

Der mutige Reporter stellt dem immer noch böse blickenden Knasti eine Frage. Der Gefangene, der oberkörperfrei zu sehen ist, starrt den Reporter regungslos an - doch dann passiert es: Der Knasti zuckt blitzartig zusammen und lässt einen fahren. Davon ist der Reporter so erschrocken, dass er ein Stück zurückspringt und das Mikrofon wegzieht. Der Gefangene und ein Wärter finden die Situation sehr amüsant und lachen laut. Auch die reddit-User finden diesen kurz Clip überragend.

