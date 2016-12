Drei Verletzte bei Schießerei in Züricher Moschee - Täter flüchtig

Gebiet weiträumig abgesperrt

+ © dpa Nach der Schießerei in Zürich wird das Gebiet weiträumig abgesperrt. © dpa

Zürich - Großer Aufruhr in Zürich! Drei Menschen werden bei einer Schießerei in einer Moschee verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Im Gebetsraum einer Moschee in Zürich sind am Montagabend mehrere Menschen niedergeschossen worden. Das berichtete ein Sprecher der Polizei. Nach Medienberichten wurden drei Erwachsene getroffen. Der oder die Täter seien auf der Flucht, die Verletzten kamen ins Krankenhaus, wie die Behörden weiter mitteilten. Unter einer Brücke in der Nähe des Tatorts wurde laut Nachrichtenportal 20 Minuten eine tote Person gefunden.

Passanten hätten die Einsatzkräfte alarmiert. Das Gebiet wurde weiträumig abgesperrt. Zu den Hintergründen der Tat gab es zunächst keine Einzelheiten.

Ismalisches Zentrum vor allem von Somaliern besucht

Laut Blick besuchen vor allem Somalier das Islamische Zentrum in der Nähe des Hauptbahnhofs. „Wir sind geschockt und hatten anfangs sogar Angst, dass es Tote gab“, sagten Zeugen dem Boulevard-Blatt.

Die Polizei machte keine Angaben zur Zahl der abgefeuerten Schüsse, zur Schwere der Verletzungen der Opfer sowie zum Umfang der Fahndung.

