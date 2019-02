Dreijähriger wird vermisst - bei Rettung berichtet er von unheimlichem Erlebnis

Zwei Nächte war er allein

+ © picture-alliance/ dpa/dpaweb / Rolf Haid Zwei Nächte musste der kleine Junge alleine im Wald überstehen. © picture-alliance/ dpa/dpaweb / Rolf Haid

Es ist eine schaurige Vorstellung: Ein Kind, das zwei Nächte ganz auf sich gestellt in einem dunklen Wald verbringen muss. Der kleine Casey war in Lebensgefahr - da will er kaum vorstellbare Hilfe bekommen haben.