Heißluftballon in den Emiraten abgestürzt

Ballon-Unfall in den Arabischen Emiraten

Dubai - Es sollte ein schöner Ausflug mit dem Heißluftballon werden. Doch für sechs Touristen wurde daraus ein Albtraum. Der Ballon stürzte ab.

Bei einem Unfall mit einem Heißluftballon in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind sechs Touristen verletzt worden. Der Ballon stürzte Polizeiangaben zufolge am Montag in einer Wüstenregion nahe dem Ort Al-Madam etwa 60 Kilometer außerhalb von Dubai ab. Auch der Pilot sei schwer verletzt worden.

Als Unfallursache gaben die Behörden an, dass es sich entweder um starke Winde oder einen technischen Fehler gehandelt haben könnte. Die Urlauber stammen demnach aus Europa und Asien. Nähere Informationen gab es zunächst nicht.

dpa