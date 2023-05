Handtuch-Eklat am Pool: Hotel-Mitarbeiter greifen bei reservierten Liegen durch

Von: Martina Lippl

Hotel-Mitarbeiter räumen Handtücher auf Liegen am Pool weg. Urlauberin filmt Szene. © Screenshot TikTok/ Amanda Proctor

Im Urlaub gehört es für viele zum festen Ritual, sich mit Handtüchern den besten Platz am Pool zu sichern. Das nervt offenbar ein Hotel auf Teneriffa. Eine Urlauberin filmt entlarvende Szene.

Teneriffa – Vor dem Frühstück sind schon die Liegen am Pool reserviert – mit einem Handtuch. Es gilt als eine Unsitte, doch viele Urlauber halten hartnäckig daran fest. Das nervt andere und sorgt oft für hitzige Diskussionen. Manche Hotels tolerieren diese Praxis und schauen einfach weg. Ein Hotel auf Teneriffa (Spanien) dagegen kennt beim Reservieren einer Liege mit einem Handtuch kein Pardon. Personal und Mitarbeiter räumen rigoros Handtücher von den Liegen am Pool weg. Eine Urlauberin filmt diesen Moment als Dutzende Handtücher eingesammelt werden. Das Video teilt sie auf TikTok.

Urlauberin filmt Handtuch-Eklat im Hotel

„Sie haben ihre Taschen, Handtücher und alles mitgenommen und einen Zettel hinterlassen, wo die Sachen abzuholen sind“, schreibt Amanda Proctor zum Clip. Die Aktion in dem 5-Sterne-Hotel auf Teneriffa findet sie richtig. „Es war total lustig!! Einige kamen erst am Nachmittag zurück.“ Das hätte Amanda Proctor auch gerne gefilmt, gesteht sie in einem Kommentar.

Das Video auf TikTok haben inzwischen mehr als 4,3 Millionen Menschen gesehen. Die Reaktionen darauf sind überwiegend in einem Tenor. Die meisten finden das Reservieren mit Handtüchern von Liegen einfach nur unmöglich. Für das Handtuch-Abräumen kassieren das Hotel und die Mitarbeiter viel Lob. „Das wird Herbert und Inge nicht gefallen“, witzelt ein Nutzer. Einige hoffen auf den nötigen Lerneffekt.

Das Phänomen der frühmorgendlichen Liegenbesetzer:innen ist schon altbekannt. Deutsche gelten in dieser Disziplin als unschlagbar, gefolgt von den Briten. So haben sich Forscher sogar schon mit diesem Thema befasst. Und tatsächlich: Die Deutschen haben demnach gegenüber der britischen Bevölkerung einen Vorteil beim Ergattern der Pool-Position. Es liegt wohl an gewissen Schlafgewohnheiten, wie die Forscher herausgefunden haben wollen.

