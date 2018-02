Ein Toter bei Explosion und Feuer in französischer Rapsöl-Fabrik

Bei einer Explosion in einer nordfranzösischen Rapsöl-Fabrik ist ein Mensch getötet worden.

Dieppe - Eine weitere Person wurde nach dem Unglück in Dieppe am Ärmelkanal noch vermisst, wie die Präfektur des Verwaltungsbezirks Seine-Maritime am Samstag mitteilte. Ein Mensch wurde demnach verletzt, sieben weitere erlitten Schocks. Die Explosion hatte sich am Vormittag bei Wartungsarbeiten ereignet und ein Großfeuer ausgelöst. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an. Die Ursache war nach Angaben der Behörde noch nicht bekannt.

dpa

