Ein Toter und mehrere Verletzte bei Unfall auf Bobbahn

Rettungswagen und Helfer stehen am Ausgang der Bobbahn. © Steffen Ittig/News5/dpa

Schwerer Unfall auf der Oberhofer Bobbahn: Ein Gästebob fährt im Zielbereich in zwei Schlauchringe, ein Mensch stirbt. Weitere werden teils schwer verletzt. Der Bahnbetrieb wurde vorerst eingestellt.

Berlin - Bei einem schweren Unfall auf der Oberhofer Bob- und Rennrodelbahn ist gestern ein Mensch ums Leben gekommen. Eine weitere Person wurde schwer, zwei weitere leicht verletzt, wie der Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum am Abend auf Anfrage mitteilte.

Ein Gästebob war im Zielbereich in zwei Schlauchringe, sogenannte Ice-Tubes, gefahren, wie ein Mitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur sagte. Eine Person in einem Schlauchring erlag ihren Verletzungen. Eine weitere erlitt schwere Verletzungen. In dem Gästebob, der von einem Profi gesteuert wurde, wurden zwei Menschen leicht verletzt. Die Verletzten wurden in einer Klinik medizinisch versorgt.

Unfallursache noch unklar

Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr. Vor Ort waren rund zwei Dutzend Kräfte von Polizei, Feuerwehr, Bergwacht und Sanitätsdienst. Die Unfallursache ist noch unklar, sie ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Bis zur Klärung der Unfallursache hat der Betreiber den Bahnbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Für heute geplante Wettkämpfe und der Trainingsbetrieb fallen somit aus, wie der Mitarbeiter weiter sagte.

Auf der Bahn fand Ende Januar die Rennrodel-WM statt. Die Stätte wird aber auch für Gästeveranstaltungen genutzt. So können Gäste etwa in einem von einem Profi gesteuerten Bob mitfahren oder mit Schlauchringen die Eisrinne runterfahren.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow äußerte sich bestürzt über den tödlichen Unfall. „Der schreckliche Unfall auf der Oberhofer Bobbahn hat einem Menschen das Leben genommen. Mit den Angehörigen trauere ich um den Verstorbenen, hoffe auf schnelle Genesung für die Verunfallten und danke den Helfern die gestern Nacht unermüdlich im Einsatz waren“, schrieb der Linken-Politiker heute auf Twitter. dpa