Ist das der höflichste Einbrecher Deutschlands? 

Auch Einbrecher können höflich sein: Ein auf frischer Tat ertappter Eindringling hat sich im nordrhein-westfälischen Beckum beim Hausbewohner entschuldigt - und ist dann durch die Haustür wieder verschwunden. Beute habe er nicht gemacht, sagte ein Polizeisprecher.

Münsterland: Polizei will bei höflichem Einbrecher hart bleiben

Demnach war der 16 bis 20 Jahre alte Täter am Sonntagabend gewaltsam durch ein Fenster in das Einfamilienhaus eingestiegen. Dort sei er auf einen erschrockenen Jugendlichen gestoßen. Der Einbrecher entschuldigte sich und suchte das Weite. Nach dem Unbekannten wurde gesucht. „Auch wenn er sich höflich entschuldigt hat, ändert das nichts an der Tatsache, dass er eine Straftat begangen hat“, stellte der Polizeisprecher klar.

Erst vor wenigen Tagen gab es einen ähnlich kuriosen Haus-Einbruch in Hessen: Der Täter nahm hausgemachte Lasagne mit. In Wiesbaden dagegen endete vor wenigen Tagen ein Einbruch für zwei Täter nicht gut: Das Opfer schlug sie beide allein in die Flucht.

dpa/frs