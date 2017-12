El Gordo 2017: So kann man die spanische Weihnachtslotterie von Deutschland aus spielen

Die Ziehung von El Gordo: In den beiden Trommeln befinden sich jeweils die Losnummern und Gewinnsummen in Form von Holzkugeln.

So kann man El Gordo 2017 von Deutschland aus spielen. Hier finden Sie alle Informationen zur spanischen Weihnachtslotterie.

Madrid - Seit über 200 Jahren ist die „Lotería Navidad“ in Spanien eine Tradition - die jährliche Weihnachtslotterie. Bekannt ist sie im Ausland vor allem unter dem Namen „El Gordo“ - so heißt der Hauptpreis in Höhe von 4 Millionen Euro.

Am 22. Dezember 2017 liegen 2,38 Milliarden (!) Euro im Jackpot, die sich auf alle Gewinne verteilen. „El Gordo“ bedeutet auf Deutsch übrigens „Der Dicke“, was auf die fetten Gewinnsummen zurückgeht.

In Spanien ist die jährliche Weihnachtslotterie immer ein Mega-Event. Wichtig: „El Gordo“ ist keine Lotterie wie „Lotto 6 aus 49“, bei der man Nummern tippt. Die Spanier kaufen Lose mit fünfstelligen Nummern, die von der staatlichen Lotterie „Loterias y Apuestas del Estado” gedruckt werden. Bei der Ziehung am 22. Dezember wird eine Losnummer gezogen, auf die der Hauptgewinn entfällt. Und noch ein Unterschied zum Lotto in Deutschland: Es werden immer nur 100.000 Losnummern (mit den Gewinnzahlen (00000 bis 99999) ausgegeben. Die Gewinnwahrscheinlichkeit bei „El Gordo“ ist damit deutlich höher als bei der deutschen Lotterie. Diese liegt pro Tipp bei 15 Prozent. Etwa jedes sechste Los gewinnt!

Für alle Lottospieler hierzulande stellt sich also die Frage: Kann man auch in Deutschland an „El Gordo“ teilnehmen? Ja, kann man. Hier erfahren Sie, wie es geht.

El Gordo 2017: So kann man in Deutschland Lose kaufen:

Früher konnte man die Lose für die spanische Weihnachtslotterie ausschließlich in den Verkaufsstellen in Spanien kaufen. Seit einigen Jahren kann man die Lose für El Gordo auch im Internet erwerben - auch in Deutschland kann man ein Los für die spanische Weihnachtslotterie kaufen.

Die Lose werden auf verschiedenen Webseiten angeboten, jedoch sollte man sie immer nur bei einem lizenzierten Anbieter kaufen. Einer dieser Anbieter ist Tipp24. Dort kann man ohne Bedenken Lose für die Weihnachtslotterie kaufen, jedoch werden dort nur Zehntellose angeboten.

El Gordo 2017: Die wichtigsten Fakten im Überblick

Die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie findet 2017 (wie jedes Jahr) am 22. Dezember statt.

Die Lose für „El Gordo“ 2017 kann man bis 8.00 Uhr morgens am 22. Dezember kaufen.

Bei „El Gordo“ gibt es nur 100.000 Lose mit den Gewinnzahlen 00000 bis 99999.

Die Gewinnchancen auf den Jackpot liegen somit bei etwa 1:100.000.



In Deutschland kann man Lose für „El Gordo“ 2017 über das Internet kaufen.

Die Lose für „El Gordo“ werden in Deutschland mit der Post zugeschickt.



Ein Zehntellos kann man in Deutschland im Internet ab 25,99 Euro kaufen.

Spanier kaufen bei „El Gordo“ meist ein Zehntellos („Décimo“), damit gewinnt man aber nur ein Zehntel des gesamten Lottogewinns.

Ein ganzes Los für „El Gordo“ kostet in Spanien 200 Euro.

„El Gordo“: Versteuerung, keine Versteuerung oder Doppelversteuerung?

Gewinnen ist das Eine, den kompletten Gewinn behalten zu dürfen das Andere. In Deutschland sind Lotteriegewinne prinzipiell steuerfrei, da man sie keinem Einkommen zuordnen kann. In Spanien hingegen sind Lotteriegewinne seit 2013 zu versteuern. Nun stellt sich die Frage, ob ein Deutscher, der online ein Los für „La Lotería Navidad“ kauft, seinen Gewinn versteuern müsste.

Deutschland und Spanien haben seit 2013 ein Doppelbesteuerungsabkommen. Damit soll vermieden werden, dass Einkünfte, die in dem Vertragsstaat erzielt wurden, nicht in beiden Staaten versteuert werden. Da Lottogewinne in Deutschland grundsätzlich nicht versteuert werden, stellt sich die Frage, ob man seinen Gewinn in Spanien zu versteuern hat.

Laut Aussage einer Mitarbeiterin von Tipp24 müsse man das nicht. Sie garantierte, dass „die Quoten, die auf der Homepage angezeigt sind, zu 100 Prozent ausbezahlt werden“. Das liegt daran, dass Tipp24 seinen Hauptsitz in England hat. Dort muss man seinen Lottogewinn ebenfalls nicht versteuern. Wir haben zusätzlich zusammengefasst, wann man Lottogewinne versteuern muss.

El Gordo 2017: Ist die Teilnahme in Deutschland eigentlich legal?

Grundsätzlich muss man im Hinblick auf Lotto in Deutschland festhalten: Es gibt staatliche Anbieter und private Anbieter.

„Lotto 6 aus 49“, bei dem die Gewinnzahlen an jedem Mittwoch und Samstag gezogen werden, kommt von einem staatlichen Anbieter. Diese Lotterie wird vom Deutschen Lotto- und Totoblock als Zusammenschluss der Landes-Lotteriegesellschaften betrieben.

In Deutschland gibt es auch ein staatliches Lotto-Monopol. Die offizielle Begründung: Der Staat wolle die Spieler vor Spielsucht schützen. So erklärte etwa Marion Caspers-Merk, die Geschäftsführerin der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg, im SWR: „Wir haben nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa Lotteriemonopole, weil man ein seriöses staatliches Angebot für die Menschen zur Verfügung stellen will und gleichzeitig dafür sorgen will, dass das, was übrig bleibt, in gemeinwohlorientierte Zwecke geht.“ So förderte Lotto Baden-Württemberg im Jahr 2015 unter anderem die Bereiche Sport und Kultur mit Zuschüssen von über 130 Millionen Euro.

Daneben gibt es aber noch sogenannte Zweitlotterien wie Tipp24, Lottoland oder Lottohelden mit Sitz im Ausland. So ist Tipp24 ein seit 2009 in Großbritannien ansässiger Anbieter solcher Zweitlotterien. Über das Internet kann man bei diesen Anbietern Lose für „El Gordo“ 2017 kaufen. Ohne deutsche Lizenz berufen sich Zweitlotterien auf die Dienstleistungsfreiheit innerhalb der EU.

„Mit einer EU-Lizenz bieten ausländische Glücksspielanbieter ihre Dienste vollkommen legal in Deutschland an“, betont etwa Lottoland-Sprecher Rolf Stypmann in der Berliner Zeitung. Das gehe aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom 8. September 2010 hervor. In dieser „Carmen Media“-Entscheidung wurde festgestellt, dass der deutsche Glücksspielstaatsvertrag gegen EU-Recht verstößt und dass sich ein Glücksspielunternehmen mit Sitz in Gibraltar auf die EU-Dienstleistungsfreiheit berufen könne.

„Hinzu kommt, dass sich aus dem Strafgesetzbuch eindeutig ergibt, dass selbst die Teilnahme an unerlaubten Lotterien nicht strafbar ist. Für Lotterieprodukte – als besondere Form des Glücksspiels – gibt es einen separaten Paragraphen“, betont Stypmann. Somit stehe die Teilnahme nicht unter Strafe.

Was das Online-Glücksspiel - und die Teilnahme an „El Gordo“ 2017 von Deutschland aus - angeht, so gibt es offensichtlich eine rechtliche Grauzone.

So sagt Rechtsanwalt Prof. Dr. Markus Ruttig, ein Experte für Glücksspielrecht, der Berliner Zeitung im Hinblick auf Anbieter wie Lottoland und Tipp24: „Es handelt sich bei diesen Angeboten nicht um eine Lotterie, sondern um schwarze Wetten.“ Allerdings hält er auch fest, dass solche schwarzen Wetten quasi nie verfolgt werden. „Der Vollzug ist schwierig, die Staatsanwaltschaften unternehmen nichts.“

Zudem heben Zweitlotterien hervor, dass sie die Gewinne ausländischer Lotterien auch auszahlen. So betont Lottoland in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, dass der Gewinn von 4 Millionen Euro aus der spanischen El-Gordo-Lotterie 2015, der an einen Teilnehmer in Wolfsburg ging, korrekt überwiesen worden sei.

El Gordo 2017: Über 2 Milliarden Euro in spanischer Weihnachtslotterie

Heutzutage findet die Ziehung „El Sorteo de Navidad“ am Morgen des 22. Dezembers statt. Seit 1967 wird diese sogar im öffentlichen Fernsehen übertragen. Das hat einen einfachen Grund: „La Lotería Navidad“ ist in Spanien zu einem Volkssport geworden. Die fast vierstündige Ziehung verbucht dabei seit Jahren Einschaltquoten von mehr als 50 Prozent. Auch 2017 wird wieder am 22. Dezember gezogen - einem Freitag.

El Gordo 2017: So sehen Sie die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie im Live-Stream

Die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie 2017 wird vom öffentlich-rechtlichen TV-Sender Radiotelevisión Española (RTVE) übertragen. Zur Ziehung von „El Gordo“ 2017, die am Freitag 22. Dezember ab 9 Uhr stattfindet, bietet RTVE auch einen eigenen Live-Stream. Spanisch sollte man schon können, es gibt nämlich keinen deutschen Kommentar.

„El Gordo - Der Dicke“

Doch was macht die spanische Weihnachtslotterie so besonders? Ganz einfach: „El Gordo“. Das ist der Hauptpreis, der Dicke genannt, und beträgt pro Los 4 Millionen Euro (Stand 2013). Fälschlicherweise denken viele Menschen, die des Spanischen nicht mächtig sind, dass „El Gordo“ ein Synonym für die spanische Weihnachtslotterie wäre. „El Gordo“ bedeutet jedoch auch ganz allgemein „Der Hauptpreis“.

„Gordos“ gibt es nämlich viele in Spanien, sogar wöchentlich. Da findet nämlich seit einiger Zeit ein Lottospiel mit dem Namen „El Gordo de la Primitiva“ statt. Dort sind die Gewinne jedoch bei weitem nicht so hoch wie an Weihnachten.

El Gordo 2017: Spanische Weihnachtslotterie: Schüler singen im TV die Gewinner vor

Bei der spanischen Weihnachtslotterie geht es den Zuschauern aber nicht nur um die Gewinne. Die Show wird von vielen im Fernsehen verfolgt. Nicht nur wegen der Spannung, sondern auch wegen der emotionalen Inszenierung.

In einer großen Trommel befinden sich 100.000 Holzkugeln, also den Losnummern entsprechend. In einer kleineren Trommel befinden sich ebenso viele Holzkugeln, wie es Preise gibt. Es fällt gleichzeitig aus jeder der Trommeln eine Kugel. Zwei Schüler des „Colegio San Ildefonso“ aus Madrid singen jeweils die Losnummer und die entfallene Gewinnsumme vor. Ebenso wird mit allen Ziehungen verfahren, bis alle Preise gezogen sind.

+ Jeweils zwei Schüler des Colegio San Ildefonso singen die gezogenen Losnummern und Gewinnsummen vor. © picture alliance / dpa

Das „Colegio San Ildefonso“ ist ein ehemaliges Waisenhaus für Jungen. Früher haben elternlose Buben, die dort untergebracht waren, die Nummern vorgelesen. Mittlerweile handelt es sich um eine Schule für Mädchen und Jungen aus schwierigen Verhältnissen. Die Tradition, die Losnummern und Gewinne bei der Lotterie vorzusingen, wurde beibehalten.

El Gordo 2017: Wenn einer gewinnt, gewinnen alle

Das Besondere an der spanischen Weihnachtslotterie sind die vielen Tippgemeinschaften, die sich bilden. Familie, Freundeskreise, Vereine, Firmen, sogar ganze Dörfer tun sich zusammen und tippen mit derselben Nummer. Es ist sogar üblich, dass Bars, Restaurants oder Vereine Lose aufkaufen und kleine Anteile weiterverkaufen. Dabei handelt es sich nicht um „Décimos“, sondern um Mindestbeträge von 5 Euro. Nach dem Motto: Wenn einer gewinnt, gewinnen alle.

Darauf soll die jährliche traditionelle Werbung für die Weihnachtslotterie abzielen und die Magie von „La Lotería Navidad“ vermitteln. Längst sind die Werbungen weltweit beliebt geworden. Die jährlich produzierten Kurzfilme begeistern schlichtweg jeden, der sie sieht. Seit Jahren sorgen die Werbeagenturgruppe „Leo Burnett“ und ausgewählte Regisseure für grandiose Werbefilme für die spanische Weihnachtslotterie. 2015 gab‘s sogar einen Preis in Cannes für den Werbefilm.

El Gordo 2017: So sieht eine Ziehung bei der spanischen Weihnachtslotterie aus

Wie funktioniert die spanische Weihnachtslotterie?

Die Weihnachtslotterie in Spanien hat nicht nur einen beachtlich großen Hauptgewinn. Es geht nicht um wenige hohe Gewinne, sondern um viele Tausende kleine Gewinne. Insgesamt werden jedes Jahr 100.000 Losnummern (00000-99999) vergeben. Aufgrund der großen Beliebtheit werden die Nummern in sogenannte Serien eingeteilt. 2017 existieren von einem Los insgesamt 170 Serien.

Heißt: Jede der 100.000 Losnummern wird je 170 Mal ausgegeben.

Der Preis für ein ganzes Los beträgt 200 Euro. Da das vielen Leuten zu teuer ist, haben sich Zehntel-Lose, sogenannte „Décimos“, eingebürgert. Von einer Losnummer existieren also 1.700 Zehntel-Lose, jedes davon kostet 20 Euro. Seit Mitte Juli kann man diese Lose an einer der über 10.000 Verkaufsstellen erwerben.

El Gordo 2017: So sieht die Gewinnwahrscheinlichkeit bei der spanischen Weihnachtslotterie aus

Die Gewinnwahrscheinlichkeit bei der spanischen Weihnachtslotterie ist sehr hoch: Bei insgesamt nur 100.000 Losnummern werden mehr als 15.000 Gewinne ermittelt. Die Chance auf einen der Gewinne liegt somit bei 15%. Die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn des „El Gordo“ (4 Millionen Euro) liegt bei 1:100.000.

Wenn man also ein ganzes Los mit der Nummer des Hauptgewinns besitzt, gewinnt man 4 Millionen Euro (Stand 2017). Genauso wie jede der restlichen 169 Serien dieses Loses. Theoretisch können dieses Jahr 680 Millionen Euro nur mit „El Gordo“ gewonnen werden. Dabei ist nicht entscheidend, ob alle 170 Exemplare der Losnummer verkauft wurden. Der Gewinn pro gewonnenem Los bleibt immer gleich.

El Gordo 2017: Die Gewinnquoten mit einem „Décimo“ (Zehntellos)

Die Gewinne der spanischen Weihnachtslotterie sind auf 17 Gewinnklassen aufgeteilt. Folgende Quoten richten sich nach dem Gewinn eines „Décimo“:

Anmerkung: Bei den meisten Online-Lottoanbietern können in Deutschland nur „Décimo“-Lose (Zehntellose) gekauft werden.

Klasse Anzahl der Losnummern Beschreibung Gewinner je Losnummer 1 1 Eine gezogene Losnummer 400.000 € 2 1 Eine gezogene Losnummer 125.000 € 3 1 Eine gezogene Losnummer 50.000 € 4 2 Zwei gezogene Losnummern 20.000 € 5 8 Acht gezogene Losnummern 6.000 € 6 2 Eine Zahl über und eine Zahl unter der gezogenen Losnummer der GK1 2.000 € 7 2 Eine Zahl über und eine Zahl unter der gezogenen Losnummer der GK2 1.250 € 8 2 Eine Zahl über und eine Zahl unter der gezogenen Losnummer der GK3 960 € 9 99 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK1 100 € 10 99 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK2 100 € 11 99 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK3 100 € 12 198 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK4 100 € 13 999 Letzten zwei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK1 100 € 14 999 Letzten zwei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK2 100 € 15 999 Letzten zwei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK3 100 € 16 9999 Letzte Ziffer wie die gezogene Losnummer der GK1 20 € 17 4794 Gezogene Losnummern (Sogenannte „Pedreas”) 100 €

El Gordo 2017: Die Gewinnquoten mit einem ganzen Los

Wer ein ganzes Los mit der Hauptgewinn-Nummer (“El Gordo“) kauft, erhält 4 Millionen Euro. Das sind die Gewinnquoten mit einem ganzen Los.

Klasse Anzahl der Losnummern Beschreibung Gewinner je Losnummer 1 1 Eine gezogene Losnummer 4.000.000 € 2 1 Eine gezogene Losnummer 1.250.000 € 3 1 Eine gezogene Losnummer 500.000 € 4 2 Zwei gezogene Losnummern 200.000 € 5 8 Acht gezogene Losnummern 60.000 € 6 2 Eine Zahl über und eine Zahl unter der gezogenen Losnummer der GK1 20.000 € 7 2 Eine Zahl über und eine Zahl unter der gezogenen Losnummer der GK2 12.500 € 8 2 Eine Zahl über und eine Zahl unter der gezogenen Losnummer der GK3 9.600 € 9 99 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK1 1.000 € 10 99 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK2 1.000 € 11 99 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK3 1.000 € 12 198 Ersten drei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK4 1.000 € 13 999 Letzten zwei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK1 1.000 € 14 999 Letzten zwei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK2 1.000 € 15 999 Letzten zwei Ziffern wie die gezogene Losnummer der GK3 1.000 € 16 9999 Letzte Ziffer wie die gezogene Losnummer der GK1 200 € 17 4794 Gezogene Losnummern (Sogenannte „Pedreas”) 1.000 € Anmerkung: Bei den meisten Online-Lottoanbietern können in Deutschland nur „Décimo“-Lose (Zehntellose) gekauft werden.

Ein ganzes Dorf gewinnt „El Gordo“ - nur einer geht leer aus

Tippgemeinschaften sind in Spanien zur Tradition bei „La Lotería Navidad“ geworden. Ein Negativbeispiel aus Sodeto zeigt, warum: Im Jahr 2011 hat ein ganzes Dorf dieselbe Losnummer gekauft. Alle 250 Einwohner des Dorfes Sodeto in der Region Aragonien haben damals „El Gordo“ und somit insgesamt 128 Millionen Euro gewonnen. Pro Loszettel entfiel ein Gewinn von 50.000 Euro. Nur Costis Mitsotakis, ein gebürtiger Grieche, hatte damals kein Los gekauft.

Sodeto ist ein kleines Dorf, abgeschieden, ruhig. Ein Ort, den junge Menschen verlassen und nur noch alte zurück lassen. Die Bewohner sagen, in Sodeto werde man geboren und sterbe dort.

In einem Interview mit spiegel.de erzählt Costis Misotakis: „Verdammt! Ein bisschen Geld hätte ich gut gebrauchen können.“ Zwei Mal sagten Freunde, er solle ein Los kaufen, doch er wollte nicht. Einen Grund dafür konnte er selbst nicht nennen. Doch der Mann scheint mit sich im Reinen zu sein. „Auch wenn ich Millionär wäre, würde es hier nicht anders aussehen. Ich könnte nur schneller fertig werden.“ Gemeint ist die Renovierung seines Hauses.

El Gordo 2017: Auch Costis Mitsotakis ist ein Gewinner

Die Dorfbewohner haben ihren Verlierer jedoch in ihrer Freude nicht vergessen. Als Mitsotakis sein Auto reparieren lassen wollte, übernahm ein unbekannter Dorfbewohner die Rechnung. Wer es war, weiß er nicht. An einem anderen Tag wurde er von einer älteren Dame aus der Straße gefragt, was er sich wünsche. Sie wollte ihm ein Geschenk machen. „Das müssen Sie doch nicht“, entgegnete er. Doch die Dame erwiderte: „Warten Sie nur ab!“ Auch wenn Costis Mitsotakis damals bei der spanischen Weihnachtslotterie leer ausging, ein Gewinner ist er trotzdem.

„La Bruixa d‘Or - Die Goldhexe“

Wer sich bis zum 21. Dezember in Spanien, genauer gesagt in Katalonien, aufhält, kann sich mit einer Extra-Portion Glück helfen lassen. Unweit des Zwergstaates Andorra gibt es eine Kleinstadt namens „Sort“. Das ist katalanisch und Bedeutet „Glück“. Und Glück hatte diese Kleinstadt in den letzten Jahren häufig.

Denn in Sort befindet sich die wohl berühmteste Lottoannahmestelle in ganz Spanien. Ihr Name ist „La Bruixa d'Or“, ebenfalls katalanisch, und heißt „Die goldene Hexe“. von 2000 bis 2010 haben nämlich fünf Mal Tickets, die bei „La Bruixa“ verkauft wurden, den Hauptgewinn bei der spanischen Weihnachtslotterie erzielt.

Deshalb reisen jedes Jahr vor Weihnachten Menschen aus aller Welt an, um in „La Bruixa d'Or“ ihre Lose zu kaufen. „Die Leute mögen Geschichten“, erklärte Xavier Gabriel, Inhaber der Bruixa d‘Or in einem Interview mit süddeutsche.de. „Ein Ort, der Glück heißt und in dem das Glück wohnt, ist eine schöne Geschichte.“

Es ist üblich, dass eine Lottoannahmestelle alle Serien einer Nummer kauft. Somit wird im Anschluss an die Ziehung der Lottozahlen bekannt gegeben, wo das Los in Umlauf kam. Als die Goldhexe zum ersten Mal im Jahr 1995 bei „El Niño“ den Hauptpreis gewonnen hatte, wurde Xavier Gabriel mit seinem Laden berühmt.

+ Xavier Gabriel, der Inhabe der berühmten Lottoverkaufsstelle „La Bruixa d‘Or“ © picture alliance / dpa

Die Menschen, die jedes Jahr in Sort anreisen, um ein Los zu kaufen, erhoffen sich von dem Ort die extra Portion Glück, um bei der spanischen Weihnachtslotterie zu gewinnen. Doch Fakt ist: Jedes Los, egal von welcher Verkaufsstelle, hat dieselbe Chance auf „El Gordo“: 1:100.000.

Dass „La Bruixa d‘Or“ häufig zu den Gewinnern zählt, hat einen logischen Grund. Die Tickets werden über die Losbude, ein Call Center und das Internet verkauft. Jährlich beträgt der Umsatz einen Wert von mehr als 100 Millionen Euro. Inhaber Xavier Gabriel erklärt die Zahlen mit gutem Marketing. „Ich verkaufe den Traum von der perfekten Zahl, ich verkaufe eine Illusion, sonst nichts, es gibt kein Glück.“

