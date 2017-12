El Gordo 2017: So spielen Sie die spanische Weihnachtslotterie in Deutschland

Für die Ziehung am 22. Dezember stehen Menschen in der Fußgängerzone in langen Schlangen vor der Lotterie-Verkaufsstelle Doña Manolita in Madrid.

Hier finden Sie alle Informationen zur spanischen Weihnachtslotterie. So können Sie El Gordo 2017 in Deutschland spielen.

Madrid - Die spanische Weihnachtslotterie ist die größte und älteste Lotterie der Welt - und damit eine Tradition. Seit über 200 Jahren wird jährlich in Spanien wie verrückt Lotto gespielt. Im Ausland ist sie meist als „El Gordo“, zu deutsch: „Der Dicke“, bekannt. Dabei handelt es sich jedoch nur um den Hauptpreis - und der hat 2017 eine Höhe von 4 Millionen Euro.

Jedes Jahr werden die Preise am Vormittag des 22. Dezembers gezogen. Dieses Jahr sind 2,38 Milliarden Euro im Jackpot , die sich auf alle Gewinne verteilen. In Spanien findet damit ein jährliches Highlight in zum Start der Weihnachtszeit statt.

So funktioniert die spanische Weihnachtslotterie:

„El Gordo“ ist jedoch keine Lotterie wie „Lotto 6 aus 49“, bei der man einfache Nummern tippt. Es gibt 100.000 Lose mit fünfstelligen Nummern (00000 bis 99999) und werden von der „Loterías y Apuestas del Estado“ gedruckt. Wegen der großen Beliebtheit wird jede Losnummer in sogenannte Serien eingeteilt. 2017 gibt es 170 Serien von jeder Losnummer.

Das bedeutet: Jede der 100.000 Losnummern wird 170 ausgegeben.

Bei der Ziehung am 22. Dezember, der „Sorteo de Navidad“, wird eine Losnummer gezogen, die den Hauptpreis gewinnt. Die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei „El Gordo“ bei 1:100.000 und somit deutlich höher als bei der deutschen Lotterie. Etwa jedes sechste Los gewinnt!

Ein Los kostet in Spanien rund 200 Euro. Da das vielen zu teuer ist, haben sich die „Décimos“ eingebürgert. Dabei handelt es sich um Zehntellose. Man bekommt also für rund 20 Euro ein „Décimo“, gewinnt jedoch auch nur ein Zehntel des eigentlichen Gewinns. Auch Lottospieler in Deutschland können ihr Glück bei „El Gordo“ versuchen.

El Godo 2017: So kann man Lose in Deutschland kaufen:

Früher gab es die Lose für die spanische Weihnachtslotterie nur in den Verkaufsstellen in Spanien. Seit einigen Jahren kann man jedoch auch Lose über das Internet kaufen. Auch in Deutschland kann man Lose für „El Gordo“ kaufen.

Die Lose werden auf mehreren Webseiten angeboten, jedoch sollte man immer nur bei einem lizenzierten Anbieter kaufen. Einer davon ist Tipp24. Dort werden jedoch nur Zehntellose angeboten.

Weitere Anbieter, die Lose für die spanische Weihnachtslotterie anbieten, sind:

lottohelden.de

lottoland.com

El Gordo 2017: Die Fakten im Überblick:

Die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie findet jährlich am 22. Dezember statt. 2017 fällt die Ziehung somit auf einen Freitag.

Die Lose für „El Gordo“ 2017 kann man bis 8.00 Uhr morgens am 22. Dezember kaufen. Ab 9 Uhr beginnt die Ziehung.

Bei „El Gordo“ gibt es nur 100.000 Lose mit den Gewinnzahlen 00000 bis 99999.

Die Chancen auf den den Gewinn des Jackpots liegen somit bei 1:100.000.

Spanier kaufen bei „El Gordo“ meist ein Zehntellos („Décimo“), damit gewinnt man aber auch nur ein Zehntel des gesamten Lottogewinns.

In Deutschland kann man Lose für „El Gordo“ 2017 im Internet kaufen.

Die Lose für „El Gordo“ werden für Kunden aus Deutschland per Post zugeschickt.

Ein Zehntellos kann man in Deutschland im Internet ab 25,99 Euro kaufen.

Ein ganzes Los für „El Gordo“ kostet in Spanien rund 200 Euro.

El Gordo 2017: Was macht die spanische Weihnachtslotterie so besonders?

Es geht einerseits um die Preise und die enorme Gewinnausschüttung von 2,38 Milliarden Euro. Wenn man mit einem „Décimo“ den Hauptpreis „El Gordo“ gewinnt, bekommt man 400.000 Euro. Genauso läuft es mit den restlichen neun Zehntellosen des Loses ab. Da jedoch jede Losnummer 170 verkauft werden kann, kann somit jedes Zehntellos 400.000 Euro gewinnen. Der Gewinn wird nicht auf alle aufgeteilt, sonder bleibt gleich. Alle 170 Losnummern, die für „El Gordo“ gezogen werden, gewinnen somit 680 Millionen Euro.

Deshalb werden in Spanien oft Tippgemeinschaften gebildet. Familien, Freunde, Vereine oder ganze Dörfer kaufen sich zusammen eine Losnummer. Wenn also einer gewinnt, gewinnen alle.

Es geht jedoch nicht nur ums Geld. Die spanische Weihnachtslotterie ist Tradition und Highlight zugleich und wird im spanischen Fernsehen übertragen. „El Sorteo de Navidad“ erreicht dabei Einschaltquoten von über 50 Prozent.

Die gezogenen Losnummern und Preise werden jedoch nicht einfach nur notiert. Jeweils zwei Schüler des „Colegio San Ildefonso“ aus Madrid singen die Gewinnnummer und den dazugehörigen Preis vor. So wird mit allen Ziehungen verfahren, bis alle Lose gezogen sind. Das Event erstreckt sich somit auf über vier Stunden.

So sehen Sie die Ziehung der spanische Weihnachtslotterie im Live-Stream

In Spanien wird die Ziehung am 22. Dezember von dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender Radiotelevisión Española (RTVE) übertragen. Für „El Gordo“ hat der Sender sogar einen eigenen Live-Stream eingerichtet. Dieser ist zwar ebenfalls auf Spanisch, aber allein die Atmosphäre lohnt sich.

tf