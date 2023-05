30 Tonnen an Küste gespült: Toter Finnwal wird zur „makabren Touristenattraktion“ für Selfie-Jäger

Von: Patrick Mayer

An der englischen Küste bei Bridlington liegt ein riesiger toter Finnwal. Behörden kritisieren anreisende Selfie-Touristen schwer.

Bridlington (England) – Ein 30 Tonnen schwerer Finnwal, der an der englischen Nordseeküste angespült wurde und verendet ist, stellt die Behörden vor logistische Schwierigkeiten. Man wolle vermeiden, das 17 Meter lange Tier am Strand zu zerteilen, stattdessen solle es an einem Stück wegtransportiert werden, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag (4. Mai).

Der am Dienstag angespülte Wal, der kurze Zeit später verendete, sei inzwischen zu einer „makabren Touristenattraktion“ geworden.

Toter Finnwal in England: 30 Tonnen schweres Tier wird bei Bridlington angespült

Ganze Familien reisten zu dem Strand bei der Gemeinde Bridlington in der Grafschaft Yorkshire, um Selfies zu machen. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich von dem Tier fernzuhalten.

„Wir werden in den kommenden Tagen mit beauftragten Unternehmen zusammenarbeiten und versuchen, den Wal als Ganzes vom Strand wegzubewegen, und wir arbeiten mit zoologischen Experten zusammen, um den Grund für dieses traurige Ereignis zu ergründen“, sagte ein Sprecher der Gemeindeverwaltung.

Ein toter Finnwal, der an die Küste gespült wurde, wird zur „makabren Touristenattraktion“ für Selfie-Jäger. © Danny Lawson/dpa

Die riesigen Finnwale werden Experten zufolge nur selten in der Nordsee gesichtet. Sie halten sich eher in tieferen Gewässern auf. Laut n-tv soll es sich bei dem toten Tier um einen männlichen Finnwal handeln, das zweitgrößte Lebewesen der Welt nach dem Blauwal. Männliche Finnwale können demnach bis zu 24 Meter lang werden und sogar bis zu 120 Tonnen wiegen.

Finnwale: Auch in der Adria vor der kroatischen Insel Vis werden Herden gesichtet

Erst Anfang April war ein toter Pottwal ebenfalls an der Nordseeküste nahe des etwas weiter südlich gelegenen Grimbsby in der Grafschaft Lincolnshire angespült worden. Im Frühjahr 2010 wurde schon mal ein toter Finnwal an der englischen Nordseeküste angespült – damals auf dem bekannten Strand Camber Sands in der Region East Sussex im äußersten Süden Großbritanniens.

Parallel zu dem Vorfall in England hat ein Angler fast zeitgleich vor der kroatischen Ferieninsel Vis ein Video von zwei Finnwal-Herden festgehalten – auch in der Adria sind Finnwal-Sichtungen selten. (dpa/pm)