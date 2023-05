Vom U-Boot bis zum Lolli: Was schon alles in Spanien erfunden wurde

Von: Anne Thesing

U-Boot-Erfinder Isaac Peral hat in Cartagena im Schiffahrtsmuseum einen eigenen Saal. © Stefan Wieczorek

Spanien ist zwar nicht gerade führend in Sachen Erfindungen, hatte aber schon so manche bahnbrechende Idee. Was in Spanien schon so alles erfunden wurde, lesen Sie in diesem Artikel:

Madrid - Wussten Sie, dass es ein Spanier war, der den „Wischmopp am Stiel“ erfunden hat, mit dem er im machistischen Spanien der 50er und 60er Jahre „Frauen auf die Beine half“? An einen Stiel klebte ein anderer Spanier auch kurzerhand ein Bonbon - und mit dem berühmten Chupa Chups war der Lolli erfunden. Manch eine Erfindung, die bis heute unseren Alltag, aber auch Technik und Industrie prägt, kam aus Spanien, verrät costanachrichten.com.

Nicht alle Erfinder aus Spanien hatten zu Lebzeiten Erfolg, und heute wagt kaum noch jemand den kostspieligen und aufwändigen Schritt, seine Idee groß rauszubringen. Eine Tendenz, die zu Lasten der spanischen Wirtschaft geht, warnt Spaniens Club der Erfinder und fordert mehr Unterstützung für kreative Geister.