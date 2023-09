Forschungsgruppe macht wichtigen Exoplaneten-Fund – doch manche Fachleute sind skeptisch

Von: Sandra Sporer

Forscher haben die Atmosphäre des Exoplaneten K2-18 b analysiert. Sie fanden Anzeichen eines Ozeans – und eventuell sogar von Lebensformen.

Washington D.C. – Sind wir alleine im Universum? Diese Frage beschäftigt nicht nur Science-Fiction-Autoren und -Fans. Auch Wissenschaftler befassen sich damit, indem sie Planeten untersuchen und erforschen, die potenziell die Voraussetzungen für außerirdisches Leben bieten könnten. Ein solcher Kandidat ist der Exoplanet K2-18 b, der sich 120 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Löwe befindet. Mithilfe des James-Webb-Weltraumteleskops untersuchte ein Forschungsteam die Atmosphäre und fand unter anderem Hinweise auf einen Ozean – und eventuell sogar auf biologische Lebensformen. Andere Fachleute sehen die Datenlage jedoch nicht als belastbar genug an.

Weltraumteleskop machte den Fund der Forschungsgruppe auf dem Exoplaneten möglich

Für die Analyse des Exoplaneten nutzten die Forscher die Tatsache, dass Exoplaneten üblicherweise wortwörtlich von ihren wesentlich helleren Wirtsstern überstrahlt werden. Beim Transit des Exoplaneten zwischen Wirtsstern und Teleskop durchquert ein winziger Teil des Sternenlichts die Atmosphäre des Exoplaneten, bevor es das Teleskop erreicht, erklärt die Nasa die Methode in einer Pressemitteilung. Das hinterlässt Spuren, die Astronomen zusammensetzen können, um die Gase der Atmosphäre des Exoplaneten zu bestimmen.

Bei der Analyse der bei zwei Transits von K2-18 b gesammelten Daten konnten unter anderem Methan und Kohlendioxid nachgewiesen werden. Die Präsenz dieser Stoffe in der Atmosphäre könnte darauf hindeuten, dass es sich um einen sogenannten hyzeanischen Planeten handelt, also um einen Planeten mit einer wasserstoffreichen Atmosphäre, dessen Oberfläche von einem Ozean bedeckt ist.

Eine Forschungsgruppe hat die Atmosphäre des Exoplaneten K2-18 b untersucht und Hinweise auf einen Ozean und möglicherweise sogar auf organische Lebensformen gefunden. (Symbolbild) © Cover-Images/IMAGO

Ein Fund könnte ein Anzeichen für organische Lebensformen auf dem Exoplaneten sein

Solche Planeten könnten die Voraussetzungen haben, biologisches Leben zu beherbergen. Und tatsächlich erwähnt die Nasa auch „einen möglichen Nachweis eines Moleküls namens Dimethylsulfid“. Sollte sich dies durch weitere Analysen bestätigen, wäre das ein herausragender Fund.

Denn: Auf der Erde wird Dimethylsulfid nur von Lebewesen produziert, allen voran von Phytoplankton. Ein gesicherter Nachweis des Stoffes auf dem Exoplaneten könnte somit auf außerirdische Lebensformen hindeuten. „Kommende Webb-Beobachtungen sollten bestätigen können, ob DMS in der Atmosphäre von K2-18 b tatsächlich in signifikanter Menge vorhanden ist“, sagt Nikku Madhusudhan, Hauptautor der Forschungsarbeit.

Die Ergebnisse stützen sich auf eine noch recht dünne Datenlage – manche Fachleute sind deshalb skeptisch

Die vergleichsweise dünne Datenlage – es wurden nur die Daten von zwei Transits ausgewertet – sind auch der Grund dafür, warum einige andere Fachleute dem Fund noch skeptisch gegenüberstehen. So schreibt etwa der Nasa-Wissenschaftler Ryan MacDonald, der sich ebenfalls mit der Analyse der Atmosphäre entfernter Planeten befasst, auf Twitter: „Um es klar zu sagen: Ich würde mich freuen, wenn diese Atmosphäre echt wäre! Ich bin nur der Meinung, dass die bisher vorgelegte Analyse den Behauptungen nicht gerecht wird“. Warum das so ist, legt er deutlich in seinem Twitter-Thread dar.

Auch dem Forschungsteam ist bewusst, dass ihre Arbeit nur ein „vielversprechender Schritt zu einem tieferen Verständnis der hyzeanischen Welten“ ist, wie Madhusudhan es ausdrückt. Sie wollen den Exoplaneten weiter erforschen und unter anderem mit dem MIRI-Spektrographen (Mid-Infrared Instrument) des Teleskops weitere Daten sammeln, um ihren Fund zu bestätigen und weitere Einblicke in die Zusammensetzung der Atmosphäre von K2-18 b zu erlangen.

Die genauen Bedingungen auf verschiedenen Exoplaneten können stark variieren.