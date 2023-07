5 Fakten über die deutsche Nationalmannschaft, die du beim WM gucken rausballern kannst

Von: Giorgia Grimaldi

Teilen

Was die Fußballerinnen neben ihrer Karriere noch so alles machen, ist teilweise wirklich kurios.

Am 20. Juli ist die Frauen-Fußballweltmeisterschaft gestartet, die in den nächsten vier Wochen in Australien und Neuseeland ausgetragen wird. Die weibliche Fußballmannschaft Deutschlands gilt allgemein als erfolgreich: So gewannen die Frauen in der Vergangenheit zwei Weltmeisterschaften und acht Europameisterschaften.



Ihr Start in der diesjährigen Weltmeisterschaft verlief mit einem Sieg von 6:0 gegen Marokko erfolgreich. Das nächste Spiel gegen Kolumbien findet am kommenden Sonntag statt. Wir haben ein paar Fakten gesammelt, die du spätestens dann rausballern kannst:

1. Sophia Kleinherne ist Soldatin

Sophia Kleinherne machte mit ihrer Aussage über den brasilianischen Superstar Neymar Schlagzeilen. Das Magazin Playboy fragte Kleinherne nach möglichen Gründen, warum der Frauenfußball aktuell beliebter sei als der Männerfußball. Kleinherne antwortete, dass Fußballerinnen „nahbarer“ seien und „ehrlichen“ Fußball verkörpern. Mit: „Mir ist kein weiblicher Neymar bekannt. Ich kenne zum Beispiel keine Spielerin, die zwei oder drei Minuten liegen bleibt“, rundete die 23-Jährige die Antwort ab und kassierte danach einen Shitstorm.

Kleinherne beim Einwurf © Sebastian Gollnow/picture alliance

Bisher machte sie eher durch ihre Leistung auf sich aufmerksam. So wurde sie als Nachwuchstalent bereits zweimal mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet. Theoretisch hätte sie aber noch andere Karrieremöglichkeiten, denn Kleinherne studiert seit 2021 Sportmanagement im Fernstudium und ist als Hauptgefreitin Zeitsoldatin bei der Bundeswehr.

2. Alexandra Popp veröffentlicht ihre Autobiografie

Im August erscheint die Autobiografie der Kapitänin „Poppi“ © Screenshot Instagram Alexandra Popp, 25.07.2023

Auch wer mit Frauenfußball nichts am Hut hat, den Namen der Kapitänin oder ihren Spitznamen „Poppi“ bestimmt schon gehört. Bei der aktuellen Weltmeisterschaft möchte sie gerne mit der Regenbogenbinde spielen, die schon bei der Männer-WM Ende 2022 in Katar für Aufregung sorgte. Wer mehr über ihr Leben und ihre Karriere wissen will, hat ab August die Möglichkeit, ihre Autobiografie „Dann zeige ich es euch eben auf dem Platz: Wie ich meinen Traum lebe“ zu lesen.

3. Trainerin Voss-Tecklenburg ist TV-Expertin bei ZDF

Martina Voss-Tecklenburg ist seit 2018 Bundestrainerin der Nationalmannschaft und gehört außerdem zur festen Fernseh-Experten-Riege der ZDF-Sendung „Das aktuelle Sportstudio“. Als sie 2021 ihre neue Position antrat, löste sie Fußball-Weltmeister Peer Mertesacker ab.

Voss-Recklenburg zu Gast im Sportstudio © Martin Hoffmann/Imago

Mehr zum Thema: Die Fußball-WM zeigt, warum die Gen Z besonders sexistisch ist

4. Sara Doorsoun ist Modexpertin

Angeblich soll die Abwehrspielerin Sara Doorsoun ein richtiger „Modefreak“ sein. So zitiert die Südwestpresse die Teamkollegin Lena Oberdorf: „Bei Sara Doorsoun sind mir fast die Augen rausgefallen, als ich ihren Kleiderschrank gesehen habe – wie viele Sneaker sie hat, alle sortiert: Weiß mit grün, weiß mit orange, 100 verschiedene gefühlt.“ Außerdem posiert Doorsoun auch für ein Sportmodelabel.

5. Social-Media-Lieblinge

Obwohl Frauenfußball immer beliebter wird, sind dennoch nicht alle Namen der Spielerinnen bekannt. Mit einer Mischung aus Trainingsschnappschüssen, Urlaubsfotos und „dumps“ haben aber zwei der Nationalspielerinnen den Prominentenstatus schon längst erreicht und auf Social-Media-Plattformen eine Community aufgebaut. Mit 500.000 Followern ist Giulia Gwinn, die auch beim FC Bayern spielt, die Instagram-Königin. Auf dem zweiten Platz landet Mittelfeldspielerin Sara Däbritz mit über 220.000 Abonnenten.

Das sind die Social-Media-Lieblinge der Frauennationalmannschaft © Screenshots Instagram Giulia Gwinn und Sara Däbritz, 25.07.2023. Bearbeitung: BuzzFeed Germany

Mehr zum Thema: Kapitänin sorgt bei der Fußball-WM mit Fifa-Trick für Aufsehen