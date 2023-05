„Stoppt Hinrichtungen im Iran“: Model setzt beim Filmfest Cannes klares Zeichen mit Kleid

Von: Yannick Hanke

Beim Filmfest Cannes nutzte das iranische Model Mahlagha Jaberi die große Bühne für ein politisches Statement. Sie positionierte sich klar gegen Hinrichtungen in ihrer Heimat.

Cannes – Zeit für ein politisches Statement bei den Filmfestspielen in Cannes (Frankreich): Mit einem denkwürdigen Outfit hat das iranische Model Mahlagha Jaberi ein Zeichen gegen Hinrichtungen in ihrer Heimat gesetzt. Zur Premiere des Films „The Old Oak“ erschien sie mit einem Kleid, dessen Träger wie eine Schlinge um ihren Hals lagen. Zudem erinnerte die Textur des goldenen Bands an einen Strick.

„Stoppt Hinrichtungen im Iran“: Model Mahlagha Jaberi mit politischem Statement bei Filmfestspielen in Cannes

Ihr Kleid für die Filmfestspiele in Cannes präsentierte Jaberi auf Instagram mit den Worten „Stoppt Hinrichtungen im Iran“. Ihr Outfit würde das Model den Menschen in ihrem Heimatland widmen. Das entsprechende Video auf der Social-Media-Plattform hat bereits über 115.000 Aufrufe erzielt (Stand der Daten: 28. Mai 2023).

Jaberi wolle mit dem Kleid der iranischen Modedesignerin Jila Saber auf die extreme Hinrichtungswelle im Iran aufmerksam machen. Nach Einschätzung der Vereinten Nation (UN) wurden dieses Jahr bereits mehr als 200 Menschen exekutiert. Nach einem Bericht stieg die Zahl der erfassten Hinrichtungen im Iran von 314 im Jahr 2021 auf 576 im Jahr 2022. Auch die Exekutionen zweier EU-Bürger hatten internationale Kritik ausgelöst.

Model kritisiert mit Kleid während Filmfestspielen in Cannes Hinrichtungswelle im Iran

Unlängst hatte die iranische Justiz drei weitere Teilnehmer der Massenproteste gegen die Staatsführung exekutieren lassen. Die Zahl der vollstreckten Todesstrafen gegen Demonstranten stieg damit auf sieben an. Mehreren weiteren Demonstranten droht die Exekution.

Mit ihrem Kleid sollte Mahlagha Jaberi, Model aus dem Iran, während der Filmfestspiele in Cannes ein Zeichen gegen die Hinrichtungen in ihrer Heimat setzen. © Loic Venance/dpa

Auf diese Hinrichtungswelle möchte das iranische Model mit dem speziellen Kleid aufmerksam machen. Abseits dieser politischen Note haben die prestigeträchtigen Filmfestspiele in Cannes natürlich auch wieder einige Preisträger hervorgebracht. Darunter eine Französin, die sich erst als dritte Frau mit der Goldenen Palme rühmen darf. (han/dpa)