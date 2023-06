121.000-Euro-Strafzettel: Autofahrer ist mit 32 Km/h zu viel unterwegs

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

In Finnland müssen Verkehrssünder deutlich mehr zahlen, wenn sie viel verdienen. Deswegen wurde nun ein Strafzettel über eine sechsstellige Summe ausgestellt.

München – Ein Strafzettel von 121.000 Euro – das ist keine Geschichte aus einem Videospiel oder einem Film, bei dem der Protagonist mit einem LKW vor dem Buckingham Palace geparkt hat. Nein, das Bußgeld ist echt, die Summe kein Tippfehler. So geschehen in Finnland. Dort werden Strafzettel nach der Höhe des Einkommens des Verkehrssünders bemessen.

„Ich bedaure die Angelegenheit wirklich“, wird Anders Wiklöf in der Hauptzeitung der Aaland-Inseln, einer autonomen Region Finnlands in der Ostsee, zitiert. Die Aaland-Inseln liegen am Eingang zum Bottnischen Meerbusen, zwischen der finnischen Stadt Turku an der Westküste des finnischen Festlandes und der schwedischen Hauptstadt Stockholm.

Bei vorigen Vergehen zahlte der Verkehrssünder bereits jeweils mehrere Zehntausend Euro

Wiklöf brauste mit 82 Kilometern pro Stunde durch eine Fünfziger-Zone, als die Polizei ihn anhielt. Neben einer Geldstrafe wurde ihm auch sein Führerschein für zehn Tage entzogen, berichtete die Zeitung Nya Aaland.

Der finnische Millionär Anders Wiklöf (Mitte) war zu schnell unterwegs; nicht das erste Mal. Hier ist er bei einem Benefizkonzert zu sehen. © IMAGO/Pontus Höök/TT

Für den Übeltäter ist es noch nicht einmal das erste Mal, dass er eine exorbitant hohe Summe für ein Verkehrsdelikt bezahlen muss. Auch im Jahr 2018 war Wiklöf zu schnell dran. Damals wurde ihm eine Geldstrafe von 63.680 Euro auferlegt. Fünf Jahre zuvor musste er für Verkehrssünden bereits 95.000 Euro berappen.

Billig ist es in Finnland generell nicht, wenn man mit zu hohem Tempo erwischt wird. Wer 20 km/h zu schnell fährt, zahlt laut ADAC feste Bußgelder von bis zu 200 Euro. Ab 21 km/h zu schnell greift dann die vom Einkommen abhängige Strafe in Tagessätzen.

Verkehrssünder in Finnland: Sein Unternehmen ist mehr fast zehn Millionen Euro wert

Wiklöf stammt aus Aaland und ist Vorsitzender einer Holdinggesellschaft, zu der Unternehmen in den Bereichen Logistik, Hubschrauberdienste, Immobilien, Handel und Tourismus gehören. Er verdient gutes Geld, und das gereicht ihm in diesem Fall zum Nachteil. In Finnland richten sich die Bußgelder bei Verkehrsverstößen nach dem verfügbaren Tageseinkommen des Fahrers – in der Regel halbiert sich sein Tagesgehalt.

Laut ZoomInfo ist das Unternehmen von Herrn Wiklöf, Wiklöf Holding, mehr als 9,3 Millionen Euro wert. Daher wird Wiklöf wegen der 121.000 Euro Strafe wohl nicht am Hungertuch nagen müssen. Einen Seitenhieb gegen die Regierung hat er dennoch parat: „Ich habe gehört, dass in Finnland Einsparungen von anderthalb Milliarden Euro im Gesundheitswesen vorgenommen werden sollen. Daher hoffe ich, dass diese Geldsumme dazu beitragen kann, diese Lücke zu schließen“, soll Wiklöf gesagt haben. Doch er ist nicht der einzige Superreiche, der blechen muss: Auch ein Milliardär wurde kürzlich zur Kasse gegeben.

Komplett nüchtern am Steuer und ein negativer Bluttest hatten in einem anderen Fall dennoch vor behördliche Konsequenzen nach sich gezogen: Jannis (19) soll eine Strafe nach einer Polizeikontrolle trotzdem bezahlen – oder ins Gefängnis gehen. (cgsc)