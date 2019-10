Tödlicher Schwertangriff in finnischer Schule - ein Toter und mehrere Verletzte

Gewalttat in Finnland: Bei einem Angriff auf eine Berusschule hat es in der Stadt Kuopio einen Toten und zehn Verletzte gegeben, berichtet die Polizei.

In Finnland gab es einen Angriff auf eine Berufsschule.

Ein Mensch wurde getötet, zehn weitere verletzt, zwei davon schwer.

Augenzeugen berichten von einer Person, die mit einem Schwert in die Schule gekommen sei.

Die Polizei hat den Angriff unter „Einsatz von Schusswaffen“ beendet

Update von 14.39 Uhr:

Nach Angaben der Polizei soll es sich bei dem Angreifer um einen finnischen Staatsbürger handeln. Der Verdächtige habe ersten Erkenntnissen zufolge eine Klingenpistole benutzt. Auch eine Schusswaffe hätte er bei sich getragen, so die Polizei auf Twitter.

Update 14.20 Uhr: Nach dem Angriff in einer finnischen Berufsschule hat sich der finnische Ministerpräsident Antti Rinne zu Wort gemeldet. Er verurteilte die „schockierende Gewalttat“ aufs schärfste und sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

Savon ammattiopistossa Kuopiossa tapahtunut väkivallanteko on järkyttävä ja täysin tuomittava. Olen keskustellut poliisiylijohtajan kanssa ja hallitus seuraa tilannetta tarkasti. Esitän omasta ja koko hallituksen puolesta surunvalitteluni kaikille omaisille. — Antti Rinne (@AnttiRinnepj) 1. Oktober 2019

Ein Toter und zehn Verletzte bei Angriff auf Schule in Finnland

Kuopio - Gewalttat in Finnland: In einer Berufsschule in der Stadt Kuopio sind bei einem Angriff ein Mensch getötet und zehn weitere verletzt worden, zwei davon schwer. Die Polizei setzte zur Beendigung des Angriffs in der Stadt Kuopio „Schusswaffen“ ein, wie sie am Dienstag auf ihrer Internetseite mitteilte. Unter den Verletzten sei auch der mutmaßliche Täter, der festgenommen worden sei, so die Polizei. Der Zwischenfall hat sich in den Räumen einer Schule in einem Einkaufszentrum in Kuopio ereignet.

Finnland: Augenzeugen berichten von einem Schwert-Angriff

Augenzeugen berichteten nach Angaben finnischer Medien von einer Person, die mit einem Schwert in einen Klassenraum der Schule eingedrungen sei. Bestätigt wurden diese Angaben von Seiten der Polizei bisher nicht. Die Berufsschule bestätigte, dass es einen schweren Vorfall in ihren Räumen gegeben habe. Sie gab allerdings zunächst keine weiteren Informationen dazu.

Das Einkaufszentrum liegt rund vier Kilometer südwestlich von Kuopio. Es wurde nach Polizeiangaben abgesperrt. Die Beamten hätten Gebrauch von der Schusswaffe gemacht, Gefahr für Außenstehende bestehe nun nicht mehr.

