Flugzeug stürzt in Nepal ab – „Wissen nicht, ob es Überlebende gibt“

An Bord der Maschine waren laut der Fluggesellschaft 72 Menschen. Die Rettungsarbeiten laufen.

In Nepal ist ein Flugzeug mit 72 Menschen an Bord abgestürzt. „Wir wissen im Moment nicht, ob es Überlebende gibt“, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft Yeti Airlines am Sonntag (15. Januar) der Nachrichtenagentur AFP. Unter den 72 Menschen an Bord seien 68 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder. Die Rettungsarbeiten seien im Gange.

Das Flugzeug stürzte zwischen dem alten und dem neuen Flughafen von Pokhara in Zentralnepal ab. Das Wrack stand in Flammen. Es werde versucht, das Feuer zu löschen und die Passagiere zu retten, sagte ein örtlicher Beamter. (AFP/frs)