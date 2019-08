Flugzeug kollidiert mit Hubschrauber: 5 Tote auf Mallorca

Das spanische Fernsehen berichtete über das Unglück.

Palma - Beim Zusammenstoß eines Hubschraubers mit einem Kleinflugzeug auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca sind am Sonntag fünf Menschen ums Leben gekommen. Drei der Opfer seien Insassen des Flugzeugs gewesen, zwei hätten sich in dem Helikopter befunden, berichtete das spanische Fernsehen unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Das Unglück ereignete sich am frühen Nachmittag aus noch unbekannter Ursache nahe der Stadt Inca im Inneren der Baleareninsel.

dpa