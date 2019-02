Frau trifft auf Perversen: sie erstarrt beim Anblick sofort

Eine junge Frau ist in der Innenstadt unterwegs, als ihr ein ungepflegter Mann viel zu nahe kommt. Jetzt ermittelt die Polizei.

Frankfurt - Eine 25-Jährige war alleine in der Frankfurter City unterwegs, als sich ein Perverser plötzlich vor ihr entblößte - doch damit nicht genug. Über den Vorfall berichtet extratipp.com*.

Aber der Reihe nach: Die junge Frau war am späten Mittwochnachmittag gegen 17.30 zu Fuß in der Allerheiligenstraße in Frankfurt unterwegs. Plötzlich näherte sich der 25-Jährigen ein Perverser - bei seinem Anblick erstarrte sie sofort: Der Mann hatte seine Hose heruntergelassen und präsentierte der Frau sein Glied. Das Unheil nahm seinen Lauf, als der Exhibitionist der 25-Jährigen auch noch an den Hintern fasste.

Ekel-Attacke in Frankfurt: Polizei sucht nach Perversem

Zu ihrem großen Glück kamen schnell Passanten zu Hilfe, welche die Ekel-Tat offenbar mitbekommen hatten. Das bewegte den Mann dazu, von der jungen Frau abzulassen und in Richtung Kurt-Schumacher-Straße in Frankfurt zu flüchten. Die Polizei berichtet am Donnerstag von dem Vorfall und gibt eine Personenbeschreibung raus:

ca. 50 bis 60 Jahre alt

1,80 Meter groß

stämmige Figur

ungepflegtes Erscheinungsbild

helle Augen, gelbe Raucherfinger, langer braun-grauer Bart

orangene Jacke mit blauer Winterjacke, grüner Pullover, blaue Jeans, große Stiefel, schwarze Wollmütze mit Löchern

Die Polizei in Frankfurt nimmt Hinweise unter der Rufnummer 069/755-51399 entgegen.

