Brücken-Tragödie in Frankreich: 15-Jährige stirbt - Mehrere Vermisste

Nördlich von Toulouse in Frankreich ist eine Brücke eingestürzt. Dabei landeten ein Lkw und ein Pkw im Fluss. Eine 15-Jährige kam ums Leben.

Bei Mirepoix-sur-Tarn in Frankreich ist eine Brücke eingestürzt.

Ein Lkw soll die Brücke befahren haben - er war offenbar zu schwer beladen.

Eine 15-Jährige kam ums Leben, mehrere Menschen werden vermisst.





13.10 Uhr:

Das verstorbene

15-jährige Mädchen

und ihre Mutter stammten nach Angaben des

Bürgermeisters Eric Oget

aus

Mirepoix-sur-Tarn

. Zu den Vermissten gehört nach Angaben des Präfekten

Etienne Guyot

auch der Fahrer des

Lkw

. Der Lkw habe wohl das für die Brücke zulässige Gewicht überschritten. Deshalb sei die Hängebrücke unter der Last eingestürzt. Auf der fast 90 Jahre alten

Metallbrücke

waren Fahrzeuge über 19 Tonnen Gewicht nicht zugelassen, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Zeugen hätten zur Zeit des Unglücks einen großen Lastwagen sowie ein Auto und einen Lieferwagen auf der Brücke gesehen, erklärte der Bürgermeister von Mirepoix-sur-Tarn.

Die Behörden ordneten eine Untersuchung an, um "die Ursachen dieses schrecklichen Unglücks festzustellen", wie es hieß. Laut der Regionalverwaltung galt die Brücke nicht als einsturzgefährdet oder sanierungsbedürftig. Bei einer detaillierten Untersuchung im Jahr 2017 seien zwar kleinere Mängel festgestellt worden, aber "kein Problem am Tragwerk".

Toulouse: Mehrere Menschen nach Brückeneinsturz ermisst

12.24 Uhr: Laut der Sender-Gruppe France Bleu sprechen Feuerwehrleute von neun Menschen, die in den Fluss gestürzt seien. Mehrere werden noch vermisst. Vier Personen konnten sich wohl schwimmend ans Ufer retten, darunter auch die Mutter der verstorbenen 15-Jährigen. Es ist auch unklar, wie viele Autos tatsächlich in den Fluss gestürzt sind. Verschiedene Medien sprechen von zwei Autos, andere von drei.

Etwa 100 Rettungskräfte sollen im Einsatz sein. Taucher und mehrere Hubschrauber suchen nach den Vermissten.

Update vom 18. November 2019, 11.26 Uhr: Mittlerweile hat auch der zuständige Staatsanwalt Alzeari den Tod der 15-jährigen am Montagmorgen bestätigt. Die Mutter konnte geborgen werden. Die Suche nach weiteren Opfern habe jetzt Priorität. Mehrere Menschen wurden nach Angaben der Feuerwehr verletzt, mindestens zwei waren in Lebensgefahr.

Die Ursache für den Einsturz ist noch unklar. Es sei jetzt noch zu früh, darüber ein Urteil zu fällen, ob die Brücke einsturzgefährdet gewesen sei oder nicht, sagte Alzeari. Das werde das erste sein, was untersucht werde.

Brücke in Frankreich eingestürzt: 15-Jährige stirbt - War ein zu schwerer Lkw die Ursache?

Erstmeldung vom 18. November 2019: Toulouse - In der Nähe von Toulouse (Frankreich) ist eine Brücke eingestürzt. Sie führte bei Mirepoix-sur-Tarn über den Fluss Tarn im Süden der Gemeinde. Das Bauwerk stürzte wohl zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr am Montagmorgen ein. Laut Informationen der französischen Regionalzeitung La Dépêche du Midi war ein Lastwagen mit einem höheren Gewicht als dem zulässigen Grenzwert auf die Brücke gefahren.

Brückeneinsturz in Frankreich: Auto stürzt in Fluss - 15-Jährige gestorben

Außerdem sei ein Auto, das ebenfalls über die Brücke gefahren war, in den Fluss gestürzt. In dem Auto befanden sich eine 15-Jährige und ihre Mutter. Die Jugendliche ist laut französischen Medienberichten gestorben. Über weitere Tote oder Verletzte gibt es keine Informationen. Vor Ort sind Rettungskräfte der Polizei und Feuerwehr im Einsatz, sie machten aber noch keine Angaben zu möglichen Opfern. Die Brücke ist 150 Meter lang und 5 Meter breit und wurde 1935 gebaut. Im Jahr 2003 wurde sie vom Departement Haute-Garonne renoviert.

Anwohner aus Mirepoix-sur-Tarn geschockt: „Ich kann es nicht glauben, ...“

„Ich war am Montagmorgen gegen 8 Uhr in meinem Badezimmer und hörte einen gewaltigen Knall, ich machte mir Sorgen. Meine Frau und ich dachten, es sei gerade ein Unfall passiert“, sagt Philippe Duguet, ein Bewohner, er 300 Meter von der Brücke entfernt wohnt gegenüber der La Dépêche du Midi. „Als ich an der Brücke ankam, war eine Panik. Erst dann sah ich, dass alles zusammengebrochen war, ich kann es nicht glauben, ich renne jeden Sonntagmorgen auf dieser Brücke.“

Erinnerungen an Brückeneinsturz in Genua werden wach

In der italienischen Hafenstadt Genua ist im August 2018 die vierspurige Autobahnbrücke der A10 auf einer Länge von rund 200 Metern eingestürzt. Damals starben 43 Menschen. Die Behörden können in der Tragödie um die eingestürzte Autobahnbrücke in Genua die Festnahme von drei Personen vermelden.

