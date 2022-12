Frau gewinnt 32 Millionen im Lotto – und will trotzdem weiterarbeiten

Von: Bjarne Kommnick

Kurz vor Weihnachten kauft sich eine Frau ein Los für die Lotterie. Nun ist sie Multimillionärin. Trotzdem will sie ihren Job nicht kündigen. Warum?

Brisbane – Eine Frau aus dem australischen Durack in West Brisbane wollte sich kurz vor Weihnachten selbst beschenken. Dafür hat sie sich ein Los für die sogenannte Powerball-Verlosung des internationalen Glücksspielanbieters The Lott gekauft, wie dailymail.co.uk zuvor berichtet hatte. Die Verlosung zähle zu den größten des Landes. Im Jackpot waren demnach kurz vor Weihnachten umgerechnet mehr als 90 Millionen Euro. Das Geschenk ist ihr geglückt, denn nun zählt sie zu den glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern. Aufhören zu arbeiten will sie deshalb dennoch nicht.

Stadt Brisbane Fläche 15.826 km² Bevölkerung 2,28 Millionen Bundesstaat Queensland

Finanziell könnte sich die Gewinnerin der Powerball-Verlosung nun in jedem Fall erlauben, nicht mehr arbeiten zu gehen. Immerhin hat sie mehr als 32 Millionen Euro gewonnen und wird voraussichtlich nie wieder in ihrem Leben auf das Geld ihrer Arbeit angewiesen sein. Gegenüber einem Mitarbeiter von The Lott erklärte sie kurz nach ihrem Gewinn: „Das wird helfen, den Druck zu verringern, aber ich werde weiter so arbeiten, wie ich es liebe“. Mutmaßlich nicht verkehrt, denn zuletzt erklärte ein Lotto-Gewinner, der 128 Millionen Euro gewonnen hatte, dass sein Leben nun langweilig sei.

Der Gewinn kam für die Frau, wie bei Glücksspielen üblich, äußerst unerwartet. Immerhin liegt die Gewinnchance für den Jackpot bei 1 zu 292.201.338. „Ich habe kurz zuvor zufällig einen Blick auf die Lott-App geworfen und gesehen, dass die Zahlen aufleuchteten“, erklärte die Gewinnerin. „Ich bin an die Decke gegangen und habe geschrien. Die Kinder dachten, eine Kakerlake wäre in der Küche“.

„Wird definitiv unser Leben verändern“: Lotterie-Gewinnerin widmet Geld der Familie

Nun wolle sie das Geld verwenden, um das Leben ihrer Familie zu verbessern. „Das wird definitiv unser Leben verändern. Das wird nicht nur meiner Familie helfen, sondern uns auch dabei helfen, ein besseres Leben zu führen“, sagte sie. „Das ist ein toller Abschluss des Jahres. Es ist das Beste, was mir jemals passiert ist. Träume werden wirklich wahr“.

Das Ticket habe sie in einem Zeitungskiosk in einem naheliegenden Einkaufzentrum gekauft. Der Verkäufer zeigt sich ebenfalls erfreut über den Gewinn seiner Kundin. Als er davon erfährt, antwortet er: „Wie aufregend ist das denn?“ Er erklärt: „Wir hatten schon einige Gewinne hier, aber das ist mit Abstand der Größe“ und richtet seine Glückwünsche an die Gewinnerin. Zuletzt machte ein Lottospieler auf sich aufmerksam, der seinen Millionengewinn vor der Familie geheimgehalten hatte.

„Würde meinen Job kündigen“: Lotto-Gewinnerin spaltet das Netz

Im Netz kann nicht jeder nachvollziehen, warum die Frau mit ihrem Gewinn weiterarbeiten will. Ein Nutzer kommentiert auf Twitter: „Mir würde ein Fünftel von dem Gewinn reichen und ich würde meinen Job kündigen“. Ein anderer User schreibt: „Wieso weiterarbeiten, wenn ich darauf nicht angewiesen bin? Verschwendete Lebenszeit“.

Doch dafür gibt es auch Gegenwind von der Community. „Scheinbar wissen hier viele nicht, was es bedeutet, Spaß auf der Arbeit zu haben. Ich kann sie verstehen“. Ein anderer schreibt: „Die ersten Wochen macht es Spaß nicht mehr zu arbeiten, irgendwann langweilst du dich ohne Ende. Irgendwann wollt ihr wieder arbeiten, glaubt mir“. Fest steht, dass die Frau aus Brisbane zumindest fürs Erste weitermacht. Auch, wenn sie auf das Gehalt wohl von nun an verzichten kann.