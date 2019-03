Frontal-Crash: Kreuzfahrtschiff stößt mit Frachter zusammen - Feuer im Rumpf

An der deutsch-holländischen Grenze kollidierte ein Passagierschiff und ein Frachter. (Symbolbild)

In der Nacht auf Mittwoch sind ein Passagierschiff und ein Frachter auf der Waal bei Nimwegen an der deutsch-niederländischen Grenze frontal zusammengestoßen.

Nimwegen - Bei dem Zusammenstoß seien etwa 200 Menschen von dem Schweizer Flusskreuzfahrtschiff „MS Edelweiss“ vorsorglich an Land gebracht worden, teilten die Einsatzkräfte am Mittwoch mit. Niemand sei bei dem Vorfall in der Nacht verletzt worden. „Passagiere sind erschrocken, aber keine Verletzten“, schrieben die Rettungsdienste auf Twitter.

An Bord des Kreuzers waren nach Angaben der Reederei 160 Schweizer Passagiere und 42 Besatzungsmitglieder. Auf dem Frachtschiff waren nach Medienberichten zwei Menschen. Das Kreuzfahrtschiff soll auf dem Weg nach Rotterdam gewesen sein. Warum die Schiffe kollidierten, war laut Reederei zunächst unklar.

Bei Crash wurde Eisenbahnbrücke beschädigt

Die „MS Edelweiss“ war demnach gegen 3.45 Uhr unter einer Eisenbahnbrücke mit dem mit Autos beladenen Frachter zusammengestoßen. Dabei sei eine Eisenbahnbrücke beschädigt worden. Der Zugverkehr musste für einige Stunden gestoppt werden.

Der Reederei zufolge brach im Rumpf des Flusskreuzers ein Feuer aus, das „schnell“ unter Kontrolle gebracht worden sei. Die Passagiere sollten ihre Fahrt mit einem Ersatzschiff fortsetzen.

