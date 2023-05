Rätselhafte „Frostbeben“ in Europa und Nordamerika könnten durch Klimawandel häufiger werden

Frostbeben können aufgrund des Klimawandels häufiger werden, glauben Forscher. © Christoph Hardt/imago/Symbolbild

Das wenig erforschte Phänomen der Frostbeben ist aus den USA, Kanada und Finnland bekannt. Der Klimawandel könnte diese Erschütterungen noch begünstigen.

Oulu (Finnland) – Plötzlich auftretende Risse in gefrorenem Boden können Erschütterungen der Erdoberfläche zur Folge haben, wie etwa zuletzt bei der Kältewelle in den USA im Februar. Diese sogenannten Frostbeben sind in der Regel harmlos, werden jedoch oft von scheinbar bedrohlichem Donnergrollen begleitet. In manchen Fällen können die noch relativ unerforschten Beben bei extrem tiefen Temperaturen auch Schäden an Häusern oder der Infrastruktur anrichten. Aufgrund des fortschreitenden Klimawandels könnte dieses Wetterphänomens häufiger werden, glauben Forscher.

Frostbeben aus Kanada, USA und Finnland bekannt – von Donnergrollen, Krachen oder Knallen begleitet

Bewohner von Chicago berichteten im Februar während der extremen Kältewelle in den USA von lauten Knallgeräuschen im Zusammenhang mit den Erschütterungen des gefrorenen Bodens. Berichte über dieses Phänomen kamen bislang aus den USA, Finnland und Kanada, wobei das Geräusch teilweise auch als lautes Krachen oder Donnergrollen beschrieben wird. Vereinzelt gleichen die sich lösenden Spannungen im Boden auch Schüssen, wie ein Video zeigt:

Schäden an Gebäuden möglich: In finnischer Stadt teilweise 25 Zentimeter breite Risse im Boden durch Frostbeben

Anders als bei Erdbeben kommt die Erschütterung bei Frostbeben nicht aus der Tiefe, sondern entsteht durch zerberstendes Eis an der Oberfläche. Das Phänomen war im Jahr 2016 besonders deutlich in der finnischen Stadt Oulu zu beobachten, die rund 600 Kilometer nördlich der Hauptstadt Helsinki und damit in der subarktischen Zone liegt.

In Talvikangas, einem Vorort von Oulu, ereigneten sich innerhalb weniger Stunden 26 Frostbeben, die von lautem Krachen begleitet wurden und mehrere Risse im Boden sowie einen 25 Zentimeter breiten Spalt verursachten. Das geht aus einer Studie des Geologischen Dienstes von Finnland hervor, über den das Online-Wissenschaftsportal Spektrum berichtete. Schäden an Infrastruktur und Gebäuden sind in solchen Fällen möglich.

So entstehen Frostbeben: Viel Feuchtigkeit im Boden, gefolgt von extremem Kälteeinbruch

Diese auch Eisbeben genannten Wetterphänomene entstehen, wenn Böden viel Feuchtigkeit aufgenommen haben und es im Anschluss zu einem drastischen Temperaturabfall kommt. Dann gefriert das Wasser und dehnt sich dadurch aus, was im Anschluss zu den beschriebenen Spannungen, Erschütterungen und teilweise Rissen im Erdboden führen kann. Wer einmal eine warme Bierflasche ins Eisfach gelegt und sie dort vergessen hat, ist mit dem Phänomen sich ausdehnenden Wassers und der Kraft, die es entwickelt, durchaus vertraut.

Allerdings gibt es noch eine zweite Theorie zur Entstehung der Eisbeben: Die Temperaturunterschiede in den verschiedenen Bodenschichten selbst könnten die Spannungen verursachen und nicht das sich ausdehnende Wasser. Frostbeben sind vergleichsweise unerforscht, auch weil sich die Erschütterungen oftmals in wenig besiedelten Gebieten wie der Arktis ereignen.

Mehr Frostbeben durch Klimawandel, denn globale Erwärmung wirkt sich stärker auf Arktis aus

Im Vergleich zu tektonischen Erdbeben lassen sich Frostbeben weniger gut vorhersagen und beobachten. Forscher stellten jedoch einen Zusammenhang zwischen der Lufttemperatur und der Entstehung der Eisbeben fest. Ein Forscherteam um Jarkko Okkonen untersuchte das Phänomen genauer und schaffte es erstmals, die seismische Aktivität von Frostbeben aufzuzeichnen. „In unserer Studie stellen wir eine Methode vor, um den Zusammenhang zwischen thermischem Spannung und Frostbeben zu untersuchen“, so die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.

Zur Veröffentlichung Die Daten der Studie „Connection between thermal stress and frost quakes“ der Autoren Jarkko Okkonen, Nikita Afonin, Emma Riikka Kokko, Elena Kozlovskaya, Kari Moisio und Roseanna Neupauer des Geologischen Dienstes Finnland, der Universität Oulu und der Universität von Coloarado Boulder wurden im April 2023 auf der Generalversammlung der European Geosciences Union präsentiert. Link zur Studie

„Wir zeigen, dass ein schneller Temperaturabfall eine thermische Spannung verursachen kann, die höher ist als die Bruchzähigkeit und Festigkeit des Boden-Eis-Gemischs“, so das Forscherteam. Der Vorfall in der Stadt Oulu sei auf einen raschen Rückgang der Lufttemperatur von minus zwölf auf minus 29 Grad zurückzuführen gewesen, hieß es weiter. Besonders günstig sind die Bedingungen für Eisbeben, wenn einem drastischen Kälteeinbruch eine milde und feuchte Wetterperiode vorausgeht und der Boden von einer nicht zu dicken Schneeschicht bedeckt wird. Der Klimawandel begünstigt extreme Wetterereignisse und könnte laut Experten die Abfolge von mildem Wetter und anschließendem extremen Frost häufiger auftreten lassen.

Der Studie zufolge könnte der Wandel des Klimas also Anzahl und Intensität von Frostbeben verstärken, da sich die globale Erwärmung auf die Arktis stärker auswirkt und sie schneller erwärmt, als andere Orte der Welt. Es liegt allerdings noch viel Arbeit vor den Forschenden: „Die Beobachtungen der letzten Jahrzehnte und die Analyse der Auswirkungen des Klimawandels sagen deutliche Veränderungen der Schneedecke und der Schneeschmelze voraus, aber die Folgen für den gefrorenen Boden und damit verbundene Phänomene wie Frostbeben sind unklar“, so die Studie. Die Folgen des Klimawandels werden indes auch in anderen Bereichen immer deutlicher. Forscher der Universität Colorado etwa stellten fest, dass über die Hälfte aller Seen weltweit Wasser verlieren.