„Das Schulsystem ist nicht für mich gemacht“: 13-jährige Hochbegabte zu jung fürs Abi

Von: Fabian Raddatz

Adela Poteri geht eigentlich auf das Gymnasium, besucht aber jetzt schon die Mathematik-Vorlesungen an der Leibniz Universität Hannover und besteht die Prüfungen problemlos. Das Juniorstudium ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, ausgesuchte reguläre Vorlesungen an der Leibniz-Universität Hannover zu besuchen. © Julian Stratenschulte/dpa

Adela Poteri ist ein Wunderkind: Die 13-Jährige aus Niedersachsen ist Deutschlands jüngste Mathematik-Studentin. Ihr Berufswunsch: Astronautin.

Seelze – Adela Poteri sieht sich nicht als Streberin: Die 13-jährige aus Seelze in der Nähe von Hannover ist Deutschlands jüngste Mathematik-Studentin. Seit dem Wintersemester 2022/23 ist sie als Juniorstudentin an der Leibniz Universität Hannover eingeschrieben. Die Klausur „Analysis 1“ hat sie bestanden, als Nächstes kommt „Stochastik“.

Andere in ihrem Alter besuchen normalerweise die siebte oder achte Klasse, doch Adela Poteri hat vier Jahrgänge übersprungen. „Es ist nicht so, dass ich 24 Stunden meine Nase in Bücher stecke“, betont Adela. „Es ist ein Unterschied, ob ich eine Streberin bin oder ob ich einfach lernen mag.“ Sie langweile sich schnell und lerne deshalb unter anderem Sprachen wie Chinesisch oder Koreanisch. Mittlerweile spricht sie 13 verschiedene.

„Schulsystem nicht für mich gemacht“: Adela Poteri gilt als hochbegabt

Schon mit vier Jahren formulierte Adela ihren Berufswunsch: Sie möchte Astronautin werden, als Fünfjährige kaufte sie Bücher von Astrophysiker Stephen Hawkings, der heute noch ihr „Lieblingswissenschaftler“ ist, wie die 13-Jährige sagt. Am liebsten schon jetzt in die USA ziehen und für die US-Raumfahrtbehörde Nasa arbeiten. „Das wäre mein Traum“, sagte die Schülerin der Deutschen Presse-Agentur. „Leider darf ich erst in zwei Jahren mein Abi schreiben, obwohl ich jetzt schon dazu bereit wäre“, bedauert sie. „Das Schulsystem ist nicht für mich gemacht.“

Ein Junge aus Frankfurt wurde mit 18 Doktor der Mathematik und hat einen ganz ähnlichen Weg genommen wie Adela Poteri. Mit zwölf Jahren hatte er begonnen, zu studieren und gilt als hochbegabt. Laut Mensa, dem bundesweit größten Netzwerk für Hochbegabte, spricht man ab einem Intelligenz-Quotienten von 130 von Hochbegabung. Rund 2,2 Prozent der Menschen erreichen das in Deutschland. Adela Poteri hatte ihren IQ auch mal messen lassen. Das Ergebnis: 146.