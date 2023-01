Gäste boykottieren Restaurant, weil es dort jetzt vegane Wurst gibt - „habe den Respekt verloren“

Facebook

Die Restaurantkette Cracker Barrel führt ab sofort vegane Gerichte auf der Speisekarte. Deshalb wollen einige Fans nicht mehr kommen.

Lebanon – Auf der Speisekarte der US-amerikanischen Restaurantkette Cracker Barrel Old Country Store stehen seit neustem auch vegane Gerichte. Auch wenn das eigentlich für Kundinnen und Kunden keinerlei Einschränkung bedeutet – da keine Angebote stattdessen gestrichen wurden – scheint das für einige Fans nicht in Ordnung zu sein. Doch trotz eines Shitstorms im Netz will die Restaurantkette diesen Schritt weiter gehen.

Restaurantkette verkauft vegane Wurst – im Stile einer Burger-Boulette

Konkret haben es vegane Würste auf die Speisekarte von Cracker Barrel geschafft. Auf Social Media bewirbt das Unternehmen das Produkt mit der Ankündigung „neues-Fleisch-Alarm“, mit einem Pfeil, zu einem weiteren Bild. Darauf ist die vegane Wurst mit dem Namen „Impossible – Wurst auf Pflanzen“ zu sehen, auch wenn sie vom Aussehen her eher einer Burger-Boulette ähnelt.

Ein Sprecher von Cracker Barrel erklärt gegenüber insider.com: „Bei Cracker Barrel suchen wir ständig nach Möglichkeiten, um das Frühstückserlebnis unserer Gäste zu erweitern und eine Auswahl zu bieten, die jeden Geschmack zufriedenstellt, ob die Menschen bei traditionellen Favoriten wie Speck und Wurst bleiben wollen oder hungrig nach einer neuen, nahrhaften pflanzlichen Basis sind wie der Impossible Sausage“.

Cracker Barrel verkauft veganes Produkt – Kunden fordern Fleisch

Doch die Erweiterung des Sortiments sorgt für viel Diskussion im Netz. Es scheint so, als würde das Angebot einen Teil der Cracker Barrel-Fans regelrecht verärgern. Denn viele machen ihren Unmut darüber auf Social Media laut. Fans der Restaurantkette fordern dabei insbesondere alte Fleischprodukte zurück, auch wenn diese gar nicht im unmittelbaren Zusammenhang stehen würde. Einige fordern stattdessen Hühnerleber, die es in Vergangenheit dort gegeben hätte oder ein Truthahn-Gericht.

Einige Kundinnen und Kunden scheinen sich jedoch von der veganen Wurst an sich provoziert zu fühlen. Ein Nutzer bezeichnet das neue Essen als „giftig und brennbar“. Ein User schreibt: „Ich habe den Respekt verloren“, ein weiterer kommentiert: „Ihr habt gerade euren Kundenstamm verloren. Herzlichen Glückwunsch.“ Zuletzt erntete auch Aldi einen Shitstorm im Netz, wegen veganem Thunfisch.

„Verstehe die Aufregung nicht“: Netz befürwortet veganes Produkt bei Cracker Barrel

Doch insgesamt scheint ein Großteil auf Social Media das neue Produkt zu begrüßen. Ein User schreibt: „Für diejenigen, die pflanzliches Fleisch wollen: Willkommen bei Cracker Barrel. Für diejenigen, die die traditionelle Fleischauswahl bevorzugen: Willkommen im Cracker Barrel. Es ist wirklich so einfach“.

Auch ein anderer Nutzer kommentiert: „Ich verstehe die Aufregung nicht, niemand muss auf etwas verzichten“. Und scheinbar gewinnt Cracker Barrel mit dem neuen Sortiment auch einige Kundinnen und Kunden dazu. Eine Userin erklärt: „Ich habe zum ersten Mal einen Grund, zu Cracker Barrel zu gehen, danke dafür“.

