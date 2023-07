Irre Gender-Panne beim ORF: Sender entschuldigt sich gleich zweimal

Von: Christoph Gschoßmann

Das ORF gendert. Doch auch der Nachrichtensender aus Österreich ist vor Fehlern nicht gefeit. Spott-Kommentare im Internet sind die Folge.

München – Das Gendern ist zum Kulturkampf geworden, und das nicht nur in Deutschland. Für CDU-Chef Friedrich Merz ist das Gendern sogar mitverantwortlich für die hohen Umfragewerte der AfD. Die Emotionalität der Sprach-Debatte hat ein Niveau erreicht, wie sie in den vergangenen Jahren höchstens Fragen über Klimawandel oder Veganismus bewerkstelligten. Auch in Österreich nutzen viele Medien das Gendern, um ihre Kommunikation inklusiver zu gestalten. Bei der Sendung „Zeit im Bild 2“ von ORF kam es allerdings zu einer Kontroverse, weil schlichtweg falsch gegendert wurde.

ORF gendert falsch: „Warum MitgliederInnen des Klimarats enttäuscht sind“

Zur Ankündigung für eine Sendung mit dem Lufstreitkräfte-Chef Gerfried Promberger, der über „Sky Shield“ und die Nato sprechen sollte, twitterte der „ZiB2-Vorschau“-Account wie üblich einige Stunden vorher über die Show. Aber nicht gerade glücklich: „Warum MitgliederInnen des Klimarats enttäuscht sind“, hieß es dort. „Mitglied“ ist bekanntlich ein Neutrum und muss daher gar nicht gegendert werden. Hämische Kommentare unter dem Post waren die prompte Antwort.

„Ich hab ja echt nichts gegen das Gendern. Ich gendere auch. Aber es heißt „DAS Mitglied““, kommentierte beispielsweise ein User. „Ein Neutrum wird nicht gegendert“, schrieb er, und: „Bei solchem Unsinn blutet mein Sprache liebendes Herz.“ Ein anderer Nutzer kommentierte: „MitgliederInnen ... ist der Inhalt der Nachrichtensendung auch so supi recherchiert?“ Und ein anderer fand, der ORF sei „an Peinlichkeit nicht zu überbieten.“

ORF entschuldigt sich, löscht den Post aber schnell wieder

Wie das Nachrichtenportal Heute schreibt, postete der Vorschau-Account kurz darauf eine spontane und informelle Entschuldigung: „Sorry. Ist mir ein blöder Schreibfehler passiert!!! Hätte TEILNEHMERINNEN heißen sollen. Bitte um Entschuldigung !!!“ Dieser Post wurde aber mittlerweile gelöscht.

Etwas kontrollierter kam da das Statement kurz darauf daher, das weiterhin online ist: „In der heutigen #ZiB2 Vorschau ist uns ein Fehler unterlaufen. Das „MitgliederInnen“ hätte eigentlich „TeilnehmerInnen“ heißen sollen. Bitte um Entschuldigung.“ Auch hier wieder folgten viele Kommentare, die sich über den Sender lustig machten. „Ohne die sechs Rufzeichen (vom Tweet davor) können wir das hier auf Twitter aber nicht ernst nehmen“, schreib jemand, und ein weiterer Nutzer vermutete hinter dem ganzen eine „Gendersatire vom ORF“. (cgsc)