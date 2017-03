Gewalttäter nach Flucht aus Psychiatrie in Rom festgenommen

Rom - Er galt als „sehr gefährlich“, nun wurde ein aus einer psychiatrischen Klinik in Rheinland-Pfalz entflohener Gewalttäter gefasst - in Italien.

Ein im vergangenen Sommer aus einer psychiatrischen Klinik in Rheinland-Pfalz geflohener verurteilter Gewalttäter ist in Italien gefasst worden. Er wurde Ende Februar in Rom festgenommen und befindet sich seit Mittwoch wieder in den Händen der deutschen Justiz, wie das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz am Donnerstag in Mainz mitteilte. Der 24-Jährige galt demnach wegen seiner psychischen Erkrankungen als "sehr gefährlich".

Der Mann war laut LKA wegen versuchten Mordes und versuchten Totschlags zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht ordnete demnach seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Im August 2016 konnte er aber aus der Klinik fliehen.

Eine unmittelbar eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung blieb zunächst erfolglos. Zielfahndern des LKA gelang es schließlich, den Mann in Italien festnehmen zu lassen. Er soll nun in einer anderen psychiatrischen Klinik in Rheinland-Pfalz untergebracht werden.

afp

