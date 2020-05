Bizarrer Fund bei Google Earth: Gerade in Corona-Zeiten erscheint sie abstrus

Beim Instagram-Account googlearthfinder finden sich kuriose Entdeckungen bei Google Earth. Ein neuer Fund mutet in Corona-Zeiten jedoch abstrus an.

München - Google* bewirbt seinen Karten-Dienst Google Earth als „genauesten Globus der Welt“. Und tatsächlich kann man mit dem virtuellen Globus die entlegensten Gegenden der Welt erkunden.

Die Software macht es möglich: Anders als beim Karten-Dienst Google Maps* werden bei Google Earth Satellitenbilder mit Geodaten überlagert, so dass ein digitales Höhenmodell entsteht.

Googlearthfinder: Kuriose Entdeckungen bei Instagram

Mit Google Earth kann man wunderbar auf Entdeckungsreise gehen. Gerade in der Zeit von Corona und einer möglichen Quarantäne eignet sich der Dienst auch hervorragend als Zeitvertreib. Man kann nicht nur konkret nach etwas suchen, sondern sich auch auf die Suche nach Kuriositäten begeben. Und daran mangelt es wahrlich nicht. Die spektakulärsten Funde gibt es bei dem Instagram*-Account googlearthfinder. So machte ein User nicht nur über England eine merkwürdige Entdeckung, auch in der Tiefe des Ozeans ist bei Google Earth schon Seltsames ausfindig gemacht worden.

Jetzt hat ein User allerdings eine Entdeckung gemacht, die in Zeiten von Corona* makaber daher kommt, zumal er seinen Fund mit folgender Frage versah: „Wie läuft eure Quarantäne bisher?“

Google Earth: Mann zoomt auf Hügel voller Kreuze

In dem Video sieht man, wie er an einer zunächst unscheinbaren Stelle in die Karte hineinzoomt. Er markiert die Stelle mit blauen Streifen und Punkten. Konturen erwecken den Eindruck, dass es sich um eine Anhöhe handeln könnte. Plötzlich wird es grüner, zunächst sind Felder und Bäume zu erkennen. Dann schwenkt der Nutzer nach links und es werden Kreuze sichtbar. Scheinbar Abertausende Kreuze, die sich meterhoch türmen, geben ein bizarres Bild ab.

Den Ort gibt es wirklich, wie ein User kommentiert. Demnach soll es sich um den „Berg der Kreuze“ nahe der Stadt Siauliai im Norden Litauens handeln, einem Wallfahrtsort, zu dem Touristen pilgern, um durch das Aufstellen eines Kreuzes ein Anliegen zu äußern oder um sich für etwas zu bedanken.

