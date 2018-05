Griechischer Bürgermeister von rechtsextremen Schlägern brutal attackiert

Der Bürgermeister der griechischen Stadt Thessaloniki ist bei einer Gedenkveranstaltung brutal von Rechtsextremen attackiert worden. Er konnte sich mit letzter Kraft retten.

Thessaloniki - Der Bürgermeister der nordgriechischen Hafenstadt Thessaloniki ist bei einer Gedenkfeier von mutmaßlichen Rechtsextremisten angegriffen und verletzt worden. Die Täter hätten ihn mit Tritten und Schlägen traktiert, sagte der 75-jährige Yiannis Boutaris am Sonntag der NachrichtenagenturANA. "Es war eine verachtenswerte Attacke, aber es geht mit gut." Boutaris war nach dem Angriff am Samstagabend zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Der Bürgermeister der zweitgrößten griechischen Stadt hatte am Samstag an einer Gedenkveranstaltung für Griechen teilgenommen, die bei Massakern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs und in den Nachkriegsjahren ermordet wurden.

Der Bürgermeister rettete sich in seinen Dienstwagen

Aufnahmen zeigen, wie Boutaris von Demonstranten attackiert und mit Gegenständen beworfen wurde. Der Bürgermeister stürzte zu Boden. Als Boutaris sich in seinen Dienstwagen rettete, versuchten einige Angreifer, die Scheiben des Autos zu zerstören.

Regierungschef Alexis Tsipras machte "rechtsextreme Schläger" für die Tat verantwortlich. Der Politikveteran Boutaris hatte in der Vergangenheit mit umstrittenen Äußerungen über Mazedonien oder die Türkei immer wieder den Zorn von Extremisten auf sich gezogen.

